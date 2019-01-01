Ученые рассказали, как уколы ботокса влияют на интимное здоровье

Женщинам рекомендуется подумать дважды перед введением "инъекций красоты".

Психолог Майкл Льюис провел исследование, результаты которого показали, что уколы «Ботокса» способны снизить удовольствие от оргазма.

Для того, чтоб прийти к подобному выводу, Льюис наблюдал за тем, как меняется эмоциональная жизнь 24 женщин после того, как им были сделаны «уколы красоты», и сравнил результаты с группой, состоящей из 12 женщин, проводивших иные косметические процедуры.

Результаты исследования доказали, что неспособность женщин делать выразительные гримасы во время секса и, в особенности, оргазма, в значительной мере снижает удовольствие от самого процесса. Таким образом, женщины, вколовшие себе в лицо «Ботокс», испытывают гораздо меньшее удовольствие от секса и оргазма, нежели иные женщины.

Примечательно, что такой эффект достигается только за счет уколов «Ботокса», в то время, как любые другие «уколы красоты» не несут в себе подобного эффекта.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология

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