Названы лучшие продукты питания для защиты здоровья легких

Чеснок известен многочисленными полезными свойствами.От здоровья легких зависят многие основные показатели самочувствия человека в целом. Французские врачи назвали лучшие продукты питания для сохранения здоровых легких.Конечно, лучшее, что можно сделать для собственных лёгких, так это отказаться от сигарет и контакта с разного рода вредными веществами вроде асбеста. Но питание тоже имеет большое значение. К примеру, яблоки являются богатейшими источниками антиоксидантов и фитохимикатов вроде катехинов, хлорогеновой кислоты и флоридзина, которые помогают снизить риск воспалительных процессов, сердечно-сосудистых болезней и астмы. Для сохранения здоровья легких рекомендуется употреблять хотя бы по одному яблоку в день.Чеснок известен многочисленными полезными свойствами, его основным фитонутриентом является аллицин. Чеснок снижает артериальное давление, подавляет микробы и даже обеспечивает защиту от рака. Китайские ученые выяснили, что употребление чеснока оказывает положительное воздействие на пациентов с раком легких и другими болезнями этих органов. Для защиты лёгких от инфекций и болезней рекомендуется употреблять по две-три дольки чеснока в день в салатах, а также в качестве приправ.Абрикосы считаются мощным средством защиты лёгких, а кроме того, это ещё очень вкусные фрукты. Исследователи выяснили, что абрикосы являются отличным источником витаминов С и Е, ликопина и бета-каротина. Все эти компоненты относятся к антиоксидантам, подавляющим вредное воздействие свободных радикалов.Обязательно включайте в свой рацион грейпфрут - великолепный источник витаминов C, B6, тиамина, фолиевой кислоты и магния. Грейпфрут также обладает противовоспалительной активностью. Употребления не менее половины этого фрукта на завтрак поможет обеспечить вывод токсинов из организма и сократить воспаления респираторной системы.Замыкает наш рейтинг имбирь - одно из лучших домашних средств для лечения простуды и болей в горле. Учёные считают, что содержащийся в имбире гингерол является важнейшим биоактивным компонентом, отвечающим за предотвращение мигреней, астмы, простуд и гипертонии.