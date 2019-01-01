Назван продукт, который защищает от опасных болезней сердца

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Сотрудники Гуэлфского университета (Канада) пришли к выводу о том, что блюда из чечевицы помогают понижать концентрацию холестерина в крови и привести к норме артериальное давление. По их словам, регулярное употребление чечевицы дает эффект защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, а также положительно отзывается на работе эндокринной системы.Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых участники употребляли в пищу картофель, рис, и чечевицу в разных вариантах. Например, добровольцы ели рис или картофель, либо употребляли эти продукты с добавлением чечевицы.Специалисты выяснили, что чечевица в качестве дополнительного ингредиента способствовала понижению сахара в крови. Наличие в крови высокого уровня сахара активно стимулирует процесс роста атеросклерозных бляшек, напоминают эксперты.«При употреблении риса и чечевицы сахар был на 20 процентов ниже, чем при употреблении риса в чистом виде. Смесь чечевицы и картофеля делала уровень сахара на 35 процентов более низким, чем только картофель», - рассказали канадские исследователи.Действие чечевицы эксперты объясняют богатым содержанием большого ряда витаминов и микроэлементов. Эта бобовая культура содержит в своем составе почти всю таблицу Менделеева, и особенно высока в ней концентрация витаминов группы В, А, РР, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. В ней есть вещества, подавляющие рост опухолей. Кроме того, чечевица является богатым источником триптофана - аминокислоты, которая способствует выработке серотонина, защищая таким образом от депрессии.