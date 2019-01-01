5 важных для здоровья привычек после наступления сорокалетия

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Введя в свой образ жизни эти привычки, вы сделаете своему здоровью ценный подарок, утверждают специалисты. В частности, по их мнению, после сорока лет важно высыпаться.Ученые считают, что женщинам, переступившим порог сорокалетия, следует спать не меньше восьми часов в сутки. По их словам, женщины вступают в возраст десятилетия, предшествующим менопаузе, когда гормональные сбои могут быт особенно опасными. Хронический недостаток сна легко провоцирует нарушения в производстве гормонов, поэтому после сорока особенно важно высыпаться.Также в этом возрасте в рационе должно быть больше белка – белковые продукты активизируют процессы метаболизма и помогают поддерживать мышечную массу. Кроме того, для стимуляции метаболизма, который после сорока лет начинает замедляться, важно пить достаточно воды: в хорошем увлажнении после сорокалетия почки, кожа, а также головной мозг.Эксперты отметили, что после 35 лет в организме начинает снижаться объем мышечной массы, уменьшается плотность костной ткани. Чтобы противостоять этим процессам физического старения, необходимы силовые тренировки. Женщинам нужно также помнить о том, что после 40 лет у них возрастает риск нарушений сердца, сердечного приступа, - в связи с этим им нужно регулярно обследоваться, следить за давлением и уровнем сахара в крови.Кроме того, нужно с повышенным вниманием следить за состоянием кожи. Речь дет не об омолаживании – после наступления сорокалетия повышается вероятность развития рака кожи. Важно регулярно обследовать свои родинки и родимые пятна у дерматолога.