Лучшие фрукты для продления жизни

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Общеизвестно, что в рационе питания должно быть больше фруктов и овощей, - но диетологи пришли к выводу, что употребление цитрусовых связано с наиболее ощутимыми преимуществами для здоровья. Тем, кто хочет прожить дольше, они советуют ежедневно съедать хотя бы по одному цитрусу.Известные британские эксперты в области диетологии и питания Сара Брюер и Джульетта Келлоу, не раз выступавшие с рекомендациями в прессе, на этот раз обратили всеобщее внимание на цитрусовые фрукты. По их словам, кислые фрукты - апельсины, лимоны, грейпфруты и другие цитрусы - отличаются высокой концентрацией витамина С, важного для укрепления защитных функций иммунной системы, а, кроме того, они помогают предотвратить появление сердечных заболеваний, рака и деменции. Этот защитный эффект цитрусовых объясняется сочетанием значительной дозы витамина С и целого ряда фитохимикатов, содержащихся в плодах.Брюер и Келлоу рассказали об исследовании с участием 115 тысяч человек, которое показало: люди, употреблявшие много фруктов, имели на 28% сниженный риск инсульта, но у тех, кто употреблял в большом количестве именно цитрусовые, он был снижен на 35%. Также имеются данные научных исследований о том, что употребление цитрусовых фруктов на 40-50% может понижать риск развития онкологических болезней - рака пищевода, рта, гортани, глотки и желудка.«Исследования подтвердили и тот факт, что цитрусовые способствуют уменьшению концентрации холестерина в крови за счет геспередина – вещества, обнаруженного в белых волокнах, находящихся в сердцевине и кожуре этих плодов. В 2017 году было обнаружено, что регулярное употребление цитрусовых приводило к снижению риска развития деменции на 23%», - рассказали научные эксперты.Какие из доступных цитрусовых особенно эффективны в деле зашиты и укрепления здоровья? Прежде всего, это апельсины и мандарины. Специалисты отметили, что в этих фруктах содержится более 170 соединений, обладающих противовоспалительными свойствами, а также много гесперидина, очищающего сосуды от излишков холестерина и снабжающего организм бета-криптоксантином – веществом, улучшающим состояние легких.Также необходимо употреблять грейпфруты – их плоды тоже активизируют выведение избыточного холестерина, а, кроме того, содержат много антиоксидантного вещества ликопина. Лимоны и лаймы, по словам экспертов, полезны для укрепления сердечной мышцы.