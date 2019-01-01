Как распознать испорченные продукты: 9 крутых способов

Большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с продавцами, которые под видом свежего продукта продают непригодные для питания товары. И с каждым годом способы обмана становятся еще более изощренными: так что порой о качестве продуктов приходится судить, опираясь лишь на свое обоняние. Конечно, с продуктами, на которых стоит срок годности, разобраться легче. Но что делать с овощами и фруктами, мясом и другими продуктами без маркировки?Чтобы не попасться на уловки продавцов, важно знать признаки испорченных продуктов.ЯйцаНесмотря на то что яйцо — довольно деликатный продукт, по его внешнему виду достаточно трудно определить свежесть, поскольку он остается неизменным длительное время. Конечно, попытаться определить свежесть яйца можно и довольно простым способом — просто разбить его и понюхать. Но ведь сразу все яйца разбить нельзя? В таком случае можно прибегнуть к одной хитрости — погрузить яйца в холодную воду.Обычно свежий продукт при погружении в воду остается лежать на дне в горизонтальном положении. Яйца не первой свежести могут подняться кверху тупым углом. А вот испорченный продукт — полностью всплывет на поверхность. Такие яйца точно нельзя использовать для приготовления еды. Единственное место для них на вашей кухне — это мусорное ведро.МолокоДля уничтожения бактерий производители молока используют пастеризацию. Именно благодаря этому процессу купленный в магазине продукт может храниться в холодильнике достаточно долго. Порой даже дольше, чем сам производитель указывает на упаковке. Однако, для того чтобы распознать свежесть молока, важно обращать внимание на его структуру и запах. Как правило, продукт сомнительного качества будет иметь характерный кислый запах. Со временем молоко поменяет и свою консистенцию: из гладкой белой жидкости в неоднородную массу с комками.ЙогуртБлагодаря бактериальным культурам, которые есть в составе этого продукта, йогурт может храниться удивительно долго. В запечатанном виде он может быть пригодным 1-3 недели. Однако, если эти микроорганизмы погибли, то в йогурте может появиться плесень. Кроме того, о том, что продукт испорчен, может также говорить и образование большого количества жидкости у поверхности. Расслаивание йогурта — это точный признак того, что продукт больше не пригоден для использования в пищу.Сливочное маслоСрок хранения сливочного масла в холодильнике не более 4 месяцев. При этом распознать свежесть продукта можно по его внешнему виду. Если цвет продукта снаружи и внутри отличается, это верный признак того, что масло не первой свежести. Однако есть такой продукт еще можно. Но если сливочное масло уже приобрело характерный желтый цвет, да и на вкус стало горчить — это уже точно говорит, что место такому продукту в мусорном ведре.Очень просто также проверить и качество сливочного масла. Необходимо взять кусочек продукта и залить его кипятком. Если купленный в магазине продукт настоящий, то от воздействия кипятком он мигом растает и расплывется. Маргарин, в свою очередь, так же быстро распадется на кусочки.РыбаЕсли вы не знаете, как определить свежесть рыбы, то обязательно обратите внимание на ее чешую, цвет жабр и глаза. Для свежей рыбы свойственно наличие плотной чешуи, ярко-красного цвета жабр и прозрачных выпуклых глаз. Когда хотя бы один из этих признаков далек от идеала, от покупки такой рыбы и тем более от ее использования стоит отказаться. А если на рыбе, кроме всего прочего, еще и появилась липкая слизь и сильный рыбный запах, то это означает только одно — рыба протухла.МясоМясной продукт сомнительной свежести имеет заветренные края и серые пятна. Но такой кусок мяса еще можно использовать для приготовления блюд без опасений за свое здоровье. Единственное, что нужно будет сделать в таком случае, так это хорошо прожарить мясо. А вот если мясо окончательно испорчено, то к этим двум признакам добавится еще и специфический запах и липкая структура. Появление последней может свидетельствовать о том, что на поверхности мяса уже начали размножаться болезнетворные бактерии. Такое мясо немедленно и без сожалений нужно выбросить.Овощи и фруктыГлавным признаком того, что овощи и фрукты не первой свежести является изменение их цвета и структуры. К примеру, та же зелень и салат, если они уже не первый день на прилавке станут вялыми, потемнеют или пожелтеют, яблоки могут стать мягкими и сморщенными. Конечно, если на фруктах и овощах имеются незначительные дефекты, их еще можно использовать. Но вот если в этих дефектах уже появилась плесень или же от продуктов стал исходить ощутимый неприятный запах, то такие овощи и фрукты остается только выбросить.Варенья и джемыНемногие знают, что изменение цвета этого продукта — это еще не повод для беспокойства. Переживать о свежести продукта стоит в том случае, если в придачу к изменившемуся цвету он приобрел еще и очень странное послевкусие. Обычно это верный признак того, что джем или варенье начали бродить. Ну, а наличие плесени на продукте — это уже явный признак того, что он испорчен. Такое варенье или джем придется выбросить.ХлебЕсли на одном ломтике хлеба появились следы плесени, то ни в коем случае не ешьте оставшийся хлеб. Дело в том, что хлеб имеет пористую структуру, поэтому появившаяся на одном ломтике хлеба плесень, может быстро распространяться на весь продукт. И даже если хлеб выглядит безопасным, то это абсолютно не гарантирует того, что в нем уже не содержатся крошечные споры плесени.