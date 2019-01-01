Назван доступный продукт, который способен продлевать жизнь

Один из самых полезных зимних продуктов, который по мнению врачей обязательно должен присутствовать в рационе в осенне-зимний сезон – это сельдерей. По силе целебных свойств сельдерей ставят на один уровень с женьшенем.Ученые настоятельно рекомендуют добавлять сельдерей в супы и салаты, - но лучше всего употреблять этот овощ в сочетании с оливковым маслом. Сельдерей помогает затормозить старение организма – этому способствует содержащийся в нем уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, который обеспечивает стабильную работу клеток.В частности, сельдерей богат витаминами группы В, содержит провитамин А, витамин К, витамин Е и аскорбиновую кислоту. В корнеплодах и листьях растения содержатся ценные аминокислоты: каротин, аспарагин, никотиновая кислота, тирозин, эфирные масла и микроэлементы. В природе практически нет альтернатив сельдерею, отмечают специалисты.Употребление сельдерея активизирует выведение из организма шлаков и токсинов, тем самым поддерживая хорошее состояние кожи. Кроме того, сельдерей является антиоксидантом: этот овощ борется со свободными радикалами, разрушающими клетки и провоцирующими развитие онкологических заболеваний. Сок сельдерея активно применяется в косметологии в качестве противовоспалительного и антиугревого средства.Кроме того, сельдерей обладает мочегонным эффектом, в результате чего способствует выведению из организма лишней воды, нормализует вес. Благодаря сочетанию витаминов и минералов в своем составе сельдерей обеспечивает устойчивость клеток организма к вредным воздействиям - по этой причине сельдерей окажется особенно полезным для больных сахарным диабетом, пожилых людей.