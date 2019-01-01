Названы возможные причины острого воспаления лимфоузлов

Медики объяснили, из-за чего могут воспалиться лимфоузлы.Лимфатические узлы выполняют очищающую функцию, поэтому, если в кровь попала инфекция, вирус или инородная клетка, они могут воспалиться, сражаясь за здоровье.Воспаляются лимфоузлы чаще всего на шее, в паху и подмышками. Могут появиться некие уплотнения или даже опухоли, которые будут причинять не только дискомфорт, но и боль человеку. В основном, кожа, под которой воспалился лимфоузел, краснеет.Очень часто при воспалении лимфатических узлов наблюдаются сопутствующие симптомы: слабость в теле, головокружение, повышенная температура тела, тошнота и рвота. В связи с этим врачи советуют сначала обращаться к ним за диагностической помощью, а уже потом думать, как лечиться и избавиться от неприятных признаков того или иного заболевания.Самые распространенные причины острого воспаления лимфоузловИнфекционные и вирусные, а также грибковые заболевания. Как только возбудитель заболевания будет уничтожен при помощи иммунных клеток и лекарственных препаратов, прописанных доктором, воспаление исчезнет.Рак. Особенно следует быть внимательным к острому воспалению лимфоузлов подмышками женщинам, так как очень часто это является ранним симптомом рака молочных желез.Заболевания соединительной ткани. Например, при артрите могут воспаляться лимфатические узлы, но это скорее хроническое, нежели острое явление.Если у вас воспалились лимфатические узлы - не откладывайте на завтра визит к терапевту, только врач поможет определить истинную причину данного явления и подсказать вам, как лечиться.