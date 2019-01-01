Как с помощью меда быстрее вылечить простуду

Рецепты с медом помогут быстро избавиться от симптомов простудного заболевания.Терапевты делятся на две категории: одни разрешают своим простудившимся пациентам лечиться чаем с медом и соблюдать постельный режим, другие - категорически против народных методов лечения простуды, ведь иммуномодуляторы, антибиотики и противовирусные препараты гораздо быстрее справляются с возбудителем заболевания, чем мед с лимоном или варенье из малины.О побочных эффектах такого "официального" способа лечения банальной простуды многие умалчивают, а они есть, особенно от приема антибиотиков. Поэтому, в первую очередь нужно обратиться к врачу, который определит простуда у вас или более серьезное заболевание, а только потом принимать решение относительно способа лечения.Если же вы перемерзли и из-за этого простудились, то можете воспользоваться такими "медовыми" натуральными лекарствами:Настой донника лекарственного с медом. Пить его следует перед сном. Столовую ложку травы залить стаканом кипятка и оставить на 5-10 минут настаиваться. Процедить и добавить ложку меда, размешать и выпить.Молоко с медом. В стакан с теплым молоком добавить ложку меда и кусочек какао-масла. Выпить и укутаться в одеяло, желательно перед сном.Просто мед. Утром натощак при простуде и боли в горле нужно съедать ложку засахаренного меда, но не проглатывать его сразу, а дать немного времени, чтобы он растворился во рту.Настойка прополиса с медом. Необходимо купить спиртовую настойку из прополиса либо приготовить самостоятельно: 100 г прополиса высушить, измельчить и поместить в банку с темным стеклом, залить 300 мл хорошей водки или медицинским спиртом, закрыть банку крышкой и спрятать в темное место на 14 дней. Затем принимать по 20 капель настойки 2 раза в день при простуде и закусывать чайной ложкой меда.Не стоит увлекаться медом и кушать его столовыми ложками целый день подряд, так как в данном случае он становится не полезным, а опасным для здоровья. Особенно следует быть осторожными людям, у которых есть аллергия на мед и другие продукты питания.