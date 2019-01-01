Названы основные симптомы дефицита витамина D

Зимой многие люди сталкиваются с нехваткой "солнечного" витамина, из-за чего резко ухудшается здоровье.Еще с осени погодка в Украине, скажем, не солнечная, а самый полезный витамин D можно получить как раз от яркого ультрафиолетового излучения. Этот витамин приносит максимум пользы организму человека и допускать его дефицита крайне нежелательно. Поэтому медики рекомендуют налегать на продукты, в которых он есть.Как понять, что в вашем организме не хватает витамина D?- вы чувствуете себя уставшими и сонными даже после того, как спали всю ночь напролет;- вы раздражаетесь, злитесь, обижаетесь, скандалите без видимых на то причин или из-за каких-то мелочей;- вы стали потеть больше, чем раньше, несмотря на зимнюю погоду;- у вас постоянно "крутят" и болят суставы;- что-то непонятное происходит со зрением и вы вдруг ощутимо стали хуже видеть;- волосы выпадают, зубы крошатся, ногти расслаиваются, на коже появились высыпания и угри.Эти симптомы должны насторожить вас и в ближайшее время поменять что-то в своем образе жизни, иначе дефицит витамина D может перерасти в какое-то серьезное заболевание, на лечение которого понадобятся деньги и время.К слову, люди сами же повышают свои шансы на недостаток витамина D, например, имея одну из степеней ожирения. Но есть и другие факторы риска, которые приводят к нехватке данного вещества:- пожилой возраст;- беременность и кормление грудью;- смуглый оттенок кожи;- хронические заболевания почек;- длительный прием противогрибковых препаратов;- туберкулез;- воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.При нехватке витамина D необходимо включить в рацион питания: рыбий жир, рыбу, морепродукты, куриные яйца, говяжью печень, молочные продукты. Также, постарайтесь больше времени находиться на свежем воздухе, а в солнечные дни не упускайте возможности получить дозу витамина D.