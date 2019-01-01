Диетологи назвали идеальный продукт для сердечников

Датские специалисты исследовали продукты питания и выявили самый эффективный продукт для укрепления сердечно-сосудистой системы. При регулярном потреблении данный продукт позволяет снизить риск сердечных приступов и укрепить стенки сосудов. Речь идет об обычной морской капусте. Она эффективна в любом виде - и сушеном, и свежем в качестве салата.Правда, эффект можно будет почувствовать, только если потреблять морскую капусту ежедневно, подчеркивают ученые. Это доказал эксперимент с добровольцами. Людей, имевших проблемы с сердечно-сосудистой системой, разбили на две группы. Первая группа потребляла привычные для себя продукты, не меняя рацион. Вторая группа каждый день ела морскую капусту в качестве добавки к основному питанию.Через несколько месяцев был проведен сравнительный анализ состояния здоровья. Выяснилось: у второй группы значительно улучшились показатели - сердце стало лучше справляться со своей функцией, кровяное давление снизилось, а самочувствие, особенно рано утром и вечером, улучшилось. По мнению ученых, наличие морской капусты в рационе японцев объясняет, почему у них один из самых низких уровней заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами в мире.