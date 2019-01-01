Диетологи назвали идеальный продукт для сердечников
Правда, эффект можно будет почувствовать, только если потреблять морскую капусту ежедневно, подчеркивают ученые. Это доказал эксперимент с добровольцами. Людей, имевших проблемы с сердечно-сосудистой системой, разбили на две группы. Первая группа потребляла привычные для себя продукты, не меняя рацион. Вторая группа каждый день ела морскую капусту в качестве добавки к основному питанию.
Через несколько месяцев был проведен сравнительный анализ состояния здоровья. Выяснилось: у второй группы значительно улучшились показатели - сердце стало лучше справляться со своей функцией, кровяное давление снизилось, а самочувствие, особенно рано утром и вечером, улучшилось. По мнению ученых, наличие морской капусты в рационе японцев объясняет, почему у них один из самых низких уровней заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами в мире.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Кардиология
Добавить комментарий