5 вещей, о которых не надо переживать на правильном питании

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Здоровый образ жизни предполагает правильное питание. Правильное питание некоторыми людьми воспринимается как диета. Но на самом деле это особый образ жизни, особенный рацион, который предполагает исключение из меню вредных продуктов и привычек. А также рацион должен быть сбалансированным, с соблюдением ежедневной калорийности, белков, жиров и углеводов.Но всё же большинство людей переживают об определённых вещах и принципах, которые кажутся им сомнительными. Мы советуем подходить к вопросам правильного питания взвешенно, изучив всю необходимую информацию, чтобы не попасть впросак и не сделать правильное питание убийственным. В этой статье мы собрали пять вещей, о которых не стоит переживать, если вы придерживаетесь правильного питания.Недостаточное количество белкаВ последнее время правильному питанию уделяют немало внимания. Особенно балансу белков, жиров и углеводов. Люди, особенно спортсмены, переживают, что количества белка в рационе может быть недостаточно. Ведь за счёт этого элемента происходит контроль аппетита, управление весом, сохранение мышечной массы. Белок позволяет ускорять процесс восстановления после операции, болезни, а также просто тяжёлых тренировок.Однако переживать о том, что белка в вашем меню будет недостаточно всё-таки не стоит. Человек здравомыслящий и следящий за своим питанием понимает, что это просто невозможно. Белок должен присутствовать в каждом приёме пищи, за счёт чего его количество просто набрать. Тем более вы всегда можете рассчитать свою норму белка, записывать всё съедаемое в дневник питания, чтобы отслеживать, набрали ли вы норму данного компонента или нет.Также не стоит переживать, если вы перебрали белка. При правильном и сбалансированном питании это не навредит вашему организму.Слишком много углеводовУглеводы — это источник жизненной силы, работоспособности, энергии. Поэтому глупо отказываться от них в принципе. Человек, придерживающийся правильного питания, должен это понимать. Несмотря на то, что на протяжении многих лет диетологи утверждали, что углеводы — это враг любой диеты и прекрасной фигуры, сейчас мнения специалистов кардинально поменялись. Без этого компонента в рационе сложно представить нормальное функционирование человеческого организма.Поэтому вам не стоит переживать из-за слишком большого количества углеводов в рационе. Впрочем, необходимо строго контролировать их количество и качество. Данные элементы делятся на простые и сложные. Первые действительно являются врагами фигуры и красоты, к ним можно отнести рафинированные углеводы и сахара, которые есть в составе выпечки, сладостей и так далее. А вот здоровые компоненты, которые есть во фруктах и цельных зёрнах, не могут навредить человеку. Уже давно доказано, что питание с правильными углеводами приносят больше пользы в плане похудения и поддержания веса, нежели безуглеводные и низкоуглеводные. Поэтому, если следите за БЖУ в суточном рационе, то и переживать не следует.ВитаминыДовольно часто люди переживают, что при правильном питании недостаточно есть те продукты, что прописаны в рационе. Мол, количества витаминов будет всё равно не хватать, поэтому требуется принимать витаминные комплексы. Конечно, часть питательных веществ теряется во время готовки, но зачастую в диету закладывается то количество продуктов, что необходимо для нормального функционирования организма. Так что, нечего переживать насчёт дополнительного приёма витаминов, к тому же давно доказано, что аптечные витамины не приносят никакой пользы.Пропуск приёма пищиСчитается, что при правильном питании нужно соблюдать определённый график приёмов пищи. Якобы это поможет приучить свой организм к еде, которую он будет требовать в определённое время. Контроль аппетита — штука хорошая, но не стоит забывать, что все мы люди, у нас есть свои дела, желания, потребности. Пропуск приёма пищи не должен считаться смертным грехом на правильном питании. Ведь если вы соблюдаете ежедневную калорийность, не всегда страшно время, в которое вы поели. Главное, просто добрать нужное количество БЖУ.А вот от завтрака мы рекомендуем вам не отказываться. Перед первым приёмом пищи необходимо выпить стакан воды. Это позволит запустить обмен веществ и работу кишечника. А завтрак поможет набраться сил и зарядиться энергией на весь день.ОбезвоживаниеСуществует мнение, что люди в мире пьют слишком мало воды. Норма рассчитывается по следующей формуле: 30 миллилитров воды на каждый килограмм собственного веса. Об обезвоживании в таком случае даже не придётся переживать. Однако для тех, кто живёт в жарких странах и в южном климате, следует позаботиться о большем количестве воды в рационе — это позволит избежать лишних проблем.В целом правильное питание представляет собой определённый образ жизни, который предполагает взвешенный подход к своему рациону.