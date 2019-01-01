5 продуктов, которые приближают раннюю смерть

По словам ученых, активное употребление этих продуктов в течение года увеличивает риск ранней смерти на 30%.В частности, в «черный» список оказались занесены фруктовые соки. Согласно данным научных исследований, ежедневное употребление двух стаканов фруктовых соков на протяжении года повышает вероятность появления болезней сердца почти на 150%. В таких соках слишком много сахаров, и их употребление ваш сахар в крови подскакивать резко вверх. Фрукты надо есть целиком.Следом за соками идут разнообразные сладкие напитки, в изобилии заполонившие сегодня магазинные полки. По словам ученых, их постоянное употребление чревато развитием ожирения, которое провоцирует гипертонию и диабет второго типа, что не может не сказываться на функциях системы сердца и сосудов.Также небезопасны пищевые источники «обработанных» углеводов – белый рис, макароны, мучные изделия и выпечка из белой муки. В таких продуктах практически полностью отсутствует клетчатка, которая бы не позволяла расти уровню глюкозы в крови.Хлопья, используемые для приготовления блюд к завтраку действуют на организм примерно так же, как и блюда из белой рафинированной муки. При их покупке эксперты советуют обращать внимание на содержание клетчатки - ее уровень должен быть не ниже 3 граммов на 100 граммов продукта.Покупные злаковые батончики, как выяснилось, тоже могут приближать смерть. В них содержится зашкаливающее количество «пустых» калорий из-за многочисленных добавок в виде сиропов, шоколадной пасты, фруктозы и так далее.Резюмируя, ученые добавили: все перечисленные продукты отличаются повышенным содержанием углеводов, в особенности «быстрых». По данным исследования с участием 5 тысяч человек, ежедневный рацион, в котором более 60% приходится на углеводы, на треть повышает риск смерти от сердечных приступов или инсультов в течение семи лет.