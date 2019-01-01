5 продуктов, на которых лучше сэкономить

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Если действительно хотите придерживаться здорового образа жизни, то последуйте совету экспертов по питанию и не включайте в свой рацион эти продукты. Просто не покупайте их – возможно, так будет гораздо выгоднее для здоровья и семейного бюджета.В частности, специалисты не рекомендуют покупать замороженную пищу. По их словам, большинство замороженных продуктов, прежде чем пройти заморозку проводит много времени в фабричных и в магазинных холодильниках. Витамины от такого длительного хранения улетучиваются. К тому большая доля заморозки – это продукты, содержащие потенциально вредные для организма вещества, например, натрий или жир.Также можно отказаться от употребления белого шлифованного риса (предпочтя ему рис с шелухой, такой как бурый). В белом рисе есть полезные вещества, однако со временем продукт утрачивает большую часть присущих ему витаминов и минералов. Употребление такого риса повышает уровень сахара в крови, вместо него лучше употреблять более грубые крупы.Кроме того, эксперты не советуют увлекаться молоком. Хотя в составе молока содержится много кальция, этот напиток повышает кислотность в желудке, - в результате организм для нейтрализации кислоты использует кальций, который он вытягивает из костей. Купленные в магазине йогурты ученые тоже не одобряют, так как в готовых йогуртах почти всегда содержится много сахара. По их словам, полезной можно считать только самостоятельно приготовленную продукцию.Пакетированные соки? Начните экономить и на них. В составе этих соков присутствует слишком большое количество компонентов, в том числе сложных химических соединений - организм не сможет нормальное усвоить такой «букет».