Врачи назвали популярный продукт, "убивающий" печень

Сахар уничтожает мозг и печень.Когда-то сахар считался деликатесом, приправой, которую было нелегко достать. Если вам посчастливилось, вы могли добавить его себе в кофе или чай.Однако, как говорит д-р Роберт Ластиг, профессор детской эндокринологии в Калифорнийском университете, Сан-Франциско (КУСФ), сахар оставался «чрезвычайно дорогим до середины 18-го - начала 19-го века».Эта дороговизна, возможно, на самом деле была благодетельной, поскольку она делала чрезмерное употребление сахара практически невозможным для большинства людей. В этом и заключается проблема. По словам д-ра Ластига употребляемый в чрезмерных количествах сахар действует на печень как хронический, дозозависимый токсин (яд).Почему сахар вреден для вашей печени?Главная проблема с сахаром, и обработанной фруктозой в частности, состоит в том, что ваша печень обладает очень ограниченной способностью метаболизировать его. Д-р Ластиг объясняет, почему сахар так вреден для печени и как он может привести к диабету.По словам д-ра Ластига человек может безопасно метаболизировать только около шести чайных ложек добавленного сахара в день.Однако в среднем, человек употребляет до 20 чайных ложек добавленного сахара в день. Эти чрезмерные количества сахара превращаются в процессе обмена веществ в жировую ткань и приводят к множеству метаболических заболеваний, включая, среди прочего:Диабет 2-го типаСердечнососудистые заболеванияГипертония (high blood pressure)СлабоумиеРакКак указано на сайте SugarScience.org, созданном д-ром Робертом Ластигом и коллегами, которые изучили более 8 000 независимых исследований, касающихся сахара и его роли в сердечных заболеваниях, диабете 2-го типа, заболеваниях печени и т.д.:«Со временем употребление большого количества сахара может привести к нагрузке и расстройству критически важных органов, в т.ч. поджелудочной железы и печени. При чрезмерной нагрузке на поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин для переработки сахара, она может перестать регулировать уровень сахара в крови надлежащим образом.Большие дозы сахарной фруктозы также могут перегрузить печень, которая принимает участие в переработке фруктозы. При этом печень превращает фруктозу в жир, который накапливается в печени, а также выделяется в кровоток.Этот процесс способствует развитию ключевых элементов метаболического синдрома, в т. ч. высокий уровень жиров или триглицеридов в крови, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и излишний жир в виде «сахарного живота».Ваш организм может выдержать всего одну чайную ложку сахара в крови при любых обстоятельствах, и это уже критический уровень. Если уровень сахара в вашей крови достигнет одной чайной ложки, вы рискуете впасть в гипергликемическую кому и даже умереть.Ваш организм проделывает большую работу для предотвращения такого развития событий, вырабатывая инсулин, который поддерживает уровень сахара в крови на безопасном уровне. Любая пища с высоким содержанием углеводов в виде злаков или сахара, как правило, вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови.