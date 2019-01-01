Диетологи назвали полезные продукты для идеального завтрака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чтобы утро удалось, нужно не только как следует выспаться, но и хорошо позавтракать.Названы девять лучших продуктов для бодрого утра.Любители шоколада, можете ликовать: утро - самое подходящее время, чтобы съесть кусочек шоколадки. Это должен быть качественный темный шоколад, и вы можете им не делиться - это лекарство! Темный шоколад помогает организму вырабатывать эндорфины, гормоны счастья, а еще он благоприятно воздействует на состав крови.Но перед шоколадкой лучше всего выпить стакан воды с лимоном. Вода должна быть теплой, а не холодной - это главное правило. В такой воде много витаминов, а если ее выпить натощак, то это улучшит работу кишечника, желудка и печени: они проснутся и к завтраку уже будут готовы переваривать пищу.Тем, у кого работа требует сосредоточенности, можно съесть яблоко. Этот фрукт поможет работе мозга, укрепит память и повысит внимательность.На завтрак хорошо есть орехи - в них содержатся углеводы и клетчатка. Они быстрее насыщают организм и помогают работе кишечника. После орехов долго не хочется есть, что станет плюсом для всех худеющих.Вместо кофе лучше выпить чашку зеленого чая. Мы уже писали о тонизирующих напитках, а сейчас лишь напомним: кофеин в зеленом чае бодрит не хуже кофе, а вреда от него меньше.Любители мяса могут съесть кусочек и на завтрак. Лучшая колбаса - это запеченый в духовке кусок мяса, во всяком случае, он натуральнее. Да и вкуснее, чего уж там. Мясо наполнит вас энергией и насытит.Не стоит забывать о традиционном завтраке. Овсянка, сэр, отличный выбор настоящего джентльмена! И леди тоже. В ней есть углеводы и клетчатка, так что вы быстрее наедитесь и не станете коротать время до обеда, поедая булочки.Те, кто едят яйца на завтрак, молодцы. Во-первых, это диетический продукт. Во-вторых, яйца благоприятно влияют на здоровье глаз. В-третьих, они хорошо насыщают и помогают бороться с голодом. В-четвертых, стимулируют мозговую деятельность и насыщают организм протеинами. Со всех сторон яйца полезны, как ни посмотри.Диетологи всего мира спорят, можно или нельзя есть на завтрак бананы. Но почему бы и нет? Они не только вкусные, но еще и уровень серотонина повышают и насыщают организм углеводами. Как результат - хорошее настроение и энергичность. Только увлекаться бананами не стоит, пары раз в неделю на завтрак хватит.