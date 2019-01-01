Названо проверенное народное средство для очищения печени

Названы причины добавить в рацион оливковое масло с лимонным соком.Лимонный сок в этом рецепте появился совсем не случайно. В последние годы увеличилась тенденция выбирать средства натурального происхождения для заботы о своём здоровье.Хотя они не так сильны, как медицинские препараты, они не имеют побочных эффектов, приносят большую пользу нашему организму и легко доступны каждому из нас.Конечно же, существует много заболеваний, которые невозможно вылечить при помощи только натуральных средств. Но доказано, что некоторые ингредиенты помогают снять многие неприятные симптомы.Среди них мы встретим и оливковое масло. Оно является источником полезных жиров и широко используется в кулинарии благодаря своей высокой питательной ценности.Если в оливковое масло мы добавим лимонный сок, у нас получится эффективное домашнее средство с высоким содержанием питательных веществ, способное помочь в лечении многих инфекций и уберечь нас от развития осложнений.Мы уверены, что после этого вам обязательно захочется включать его в свой рацион как можно чаще.Итак, какая же польза скрывается за этим рецептом?Помогает справиться с запоромПриём этого средства натощак является отличным способом борьбы с запорами и другими расстройствами пищеварения.Оливковое масло действует как натуральное слабительное, а лимонный сок успокаивает воспалительные процессы и улучшает перистальтику кишечника.Также оно поможет вам, если вас беспокоят газы, вздутие живота или повышенная кислотность.Очищает наш организм от токсиновКак лимонный сок, так и оливковое масло способствуют очищению нашего организма.Такая смесь позволяет очистить наш организм от токсинов и шлаков, нормализует работу печени и желчного пузыря, а также предохраняет наше тело от негативного воздействия свободных радикалов.Снижает уровень холестеринаСодержащиеся в оливковом масле полезные жиры предохраняют наши артерии от формирования холестериновых бляшек.Регулярное употребление оливкового масла позволяет снизить уровень «плохого» и повысить количество «хорошего» холестерина в крови, а также регулировать уровень триглицеридов.Успокаивает боли в суставахСтоловая ложка свежего лимонного сока с оливковым маслом, принятая натощак, успокаивает воспалительные процессы в нашем организме. В результате ревматические боли и боли в суставах отступают.Содержащиеся в этом средстве антиоксиданты нейтрализуют вред, наносимый окислительными процессами, и стимулируют выведение токсинов. Можно смело утверждать, что приём этого средства - натуральная форма профилактики заболеваний суставов.Заботится о ногтях, коже и волосахЭто простое средство является отличной альтернативой защиты слабых, сухих и ломких ногтей.Его нанесение непосредственно на ногти увлажняет ногтевые пластины, а нанесение на кутикулу - питает их.Также стоит отметить его антисептические и вяжущие свойства. Это позволяет избежать появления различных проблем с кожей, в том числе и перхоти.Борется с жировыми отложениями в области животаСамо по себе это средство не является жиросжигающим. Но благодаря ему страдающим полнотой людям становится легче сбросить вес.Оно благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря, а ведь именно эти органы играют главную роль в осуществлении метаболизма человека и расщеплении жиров.Содержащиеся в нем жирные кислоты быстро приносят ощущение сытости, обладают мочегонными и противовоспалительными свойствами. Все это помогает нам похудеть.Жирные кислоты стимулируют расщепление жира, накапливающегося в области живота. Также благодаря этому средству снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Улучшает кровообращениеОливковое масло препятствует тромбообразованию и закупорке артерий, в результате наше кровообращение улучшается.Употребление и местное нанесение оливкового масла стимулируют наше кровообращение и являются отличной профилактикой варикоза.Нормализует артериальное давлениеСодержащиеся в этом средстве антиоксиданты и минералы будут полезны страдающим гипертонией.Приём смеси лимонного сока с оливковым маслом натощак улучшает сердечный ритм и стабилизирует артериальное давление.Предохраняет нас от преждевременного старенияОдна столовая ложка этого натурального средства в день удовлетворяет потребность клеток нашего тела в антиоксидантах и питательных веществах, которые предохраняют наш организм от преждевременного старения.Содержащийся в нем мощный антиоксидант витамин Е снижает вероятность возникновения заболеваний сердца и артрита, а также предохраняет нас от появления морщин.Его полезные жиры и минералы благотворно воздействуют на здоровье печени, почек и органов пищеварения.Как приготовить средство из лимонного сока с оливковым маслом?Первым делом необходимо отметить, что это средство должно являться всего лишь дополнением нашей диеты, а не её основой.Во избежание негативных реакций организма не рекомендуется превышать ежедневную дозировку этого средства - одну столовую ложку в день.Ингредиенты: 1/2 столовой ложки оливкового масла (8 г.), 1/2 столовой ложки свежего сока лимона (5 мл.).ПриготовлениеПеремешайте указанные ингредиенты и принимайте смесь за полчаса до завтрака.Принимайте средство ежедневно или как минимум три раза в неделю.