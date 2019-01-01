Кардиологи назвали один из самых полезных овощей для сердца

ТОП-9 причин каждый день употреблять шпинат.Шпинат является невероятно полезным и низкокалорийным продуктом. Он насыщен витаминами, антиоксидантами и полезными питательными веществами.Шпинат имеет мягкий, приятный вкус и является дополнением ко многим блюдам.Итак, 9 преимуществ ежедневного употребления шпината.1. Шпинат помогает держать ваш мозг в тонусеДеменция – общий термин для снижения умственных способностей, при котором получение новых навыков затруднено или невозможно. Эта страшная болезнь очень распространена среди пожилых людей в Америке.Несмотря на то, что лекарство от деменции не изобретено, можно принять меры для её предотвращения . В результате исследования выявлено, что шпинат влияет на умственные способности и помогает в профилактике слабоумия. В Университете Раш в Чикаго проводилось исследование над 950 пожилыми людьми в отношении их рациона питания. Участники (средний возраст – 81 год), которые включали листовые овощи (шпинат и капусту) были более активными, чем те, кто пренебрегал овощами несмотря на такие преимущественные факторы как физические упражнения, семейную историю и образование.В среднем, участники, употребляющие листовые овощи, были умственно на 11 лет моложе. Ведущий исследователь Марта Клэр Моррис говорит, что увеличение таких продуктов в рационе является одним из самых простых и доступных способов избежания болезни Альцгеймера и деменции.2. Шпинат поможет стать сильнееШпинат увеличить скорость синтеза белка, что помогает сделать мышцы более сильными. В опыте над животными, который проводился в Институте Каролинска в Швеции, исследователи установили, что нитрат, содержащийся в листьях шпината, способствовал увеличению мышиной мышечной массы. Количество нитратов, потребляемых мышами, эквивалентно примерно 200-250 г шпината в день для человека. Это немного для ежедневного рациона, но зато принесёт много пользы для вашего организма.3. Шпинат защищает ваше сердцеСущественным преимуществом шпината является то, что он содержит омега-3 кислоты. Омега-3 жиры известны как основные жиры, которые организм не может выработать сам. Их необходимо получить при приёме пиши. Потребление жира Омега-3 помогает предотвратить ревматоидный артрит, инсульт и рак, но самые убедительные доказательства на сегодняшний день связаны с сердечными заболеваниями.Омега-3 необходимы, чтобы помочь сердцу биться в постоянном, регулярном ритме. Школа общественного здравоохранения утверждает, что беспорядочные сердцебиения (аритмия) являются ведущей причиной свыше 500 000 смертей в Америке ежегодно. Омега-3 также понижают кровяное давление и улучшают функцию кровеносных сосудов, что также является немаловажным фактором.4. Шпинат сохранит ваше зрениеШпинат, как и другие зелёные овощи, богат лютеином и зексантином. Эти вещества помогают предотвратить катаракту и защитить ваши глаза от вредного воздействия ультрафиолетового солнечного света.В результате исследования, проведенное в Университете штата Огайо, было выявлено, что лютеин и зеаксантин уменьшают воздействие ультрафиолетового излучения на здоровье глаз на 50-60 процентов. Пока еще не полностью понятно, как эти антиоксиданты защищают глаза, но когда число американцев с катарактой, по оценкам, достигло 30,1 миллиона к 2020 году, идея включить в свой рацион шпинат является неплохой.5. Шпинат помогает контролировать аппетитШпинат богат пищевыми волокнами. 100 г шпината содержит 2,2 г пищевых волокон - почти 10 процентов от ежедневной нормы.Диета с высоким уровнем клетчатки имеет множество преимуществ. Согласно клинике Майо, она может помочь нормализовать работу кишечника, поддерживать здоровье кишечника и способствовать достижению здорового веса. Школа общественного здравоохранения Гарвардского университета Чан утверждает, что пищевые волокна снижают риск сердечных заболеваний, диабета и заболеваний сердца.6. Шпинат борется с ракомПо мнению ученых, шпинат обладает мощными противораковыми свойствами из-за высокого содержания каротиноидов, пигментов, придающих овощам и фруктам соответствующий цвет.«Исследователи полагают, что каротиноиды, по-видимому, предотвращают рак, действуя как антиоксиданты, то есть очищая потенциально опасные «свободные радикалы» от тела, прежде чем они могут нанести вред», - говорится в веб-сайте AICR.Каротиноиды в темно-зеленых листовых овощах были связаны с предотвращением рака горла, кожи, легки. Большое количество витамина С в шпинате (100 г на порцию, почти половина дневной нормы) также является плюсом в плане профилактики рака. Продукты, содержащие витаминС, могут снизить риск рака пищевода .7. Шпинат снижает риск возникновения инсультаМедики считают, что пациенты, потребившие больше количество калия через пищу, имеют более низкий риск возникновения инсульта, чем те, кто принимает добавки в виде калия. Это означает, что для того, чтобы калий был эффективным, его нужно потреблять через пищу. Сто грамм шпината содержит 15 процентов от ежедневного значения калия.8. Шпинат помогает сохранять кожу чистой и здоровойСогласно клинике Майо , шпинат - это экологически чистая пища. Это, вероятно, частично объясняется высоким содержанием витамина А, который, помогает предотвратить старение кожи и поддерживать здоровый тон кожи. С другой стороны, было обнаружено, что диета с высоким уровнем обработанных углеводов и нездоровых жиров способствует старению кожи.9. Шпинат предотвращает депрессиюСогласно Альянсу Депрессии и Биполярной поддержки, в настоящее время 15 миллионов американцев борются с серьезным депрессивным расстройством. Недостаточное количество магния было связано с уменьшением уровня серотонина. Серотонин играет решающую роль в продвижении позитивного и здорового настроения, а низкий уровень серотонина связан с депрессией.В сто граммах шпината содержится 19 процентов от ежедневного значения магния, поэтому эта пища может помочь бороться с депрессией и способствовать хорошему психическому здоровью.