Медики поделились советами для очищения легких

Эти рекомендации помогут восстановить легкие после отказа от курения.Как долго восстанавливаются органы дыхания после отказа от курения, и можно ли этот процесс ускорить?От чего зависит восстановление легкихВозникает закономерный вопрос – как долго организм освобождается от токсических веществ, полученных при курении? А самое главное, как быстро очистятся легкие после отказа от курения? Здесь все зависит от ряда факторов, таких как:Стаж курильщикаЕстественно, если вы курили всего несколько месяцев, то вам будет гораздо легче избавиться от токсических веществ, чем курильщику с 20-летним стажем. Также важно, какое количество сигарет ежедневно вы курили. Чем больше сигарет, тем сложнее процесс восстановления.Заболевания, связанные с курениемИнтенсивность восстановительного процесса напрямую зависит и от заболеваний, которые вы перенесли во время курения, и которые были напрямую связаны с этой привычкой. В частности, речь идет о заболеваниях верхних дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваниях. Индивидуальные особенности организма. Важно принимать во внимание и индивидуальные особенности организма. Все люди разные, у каждого свой набор генов, и каждый из нас проживает в определенных условиях, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье.Дополнительные меры по очищению легких. Многое зависит и от того, как курильщик помогал своим легким очиститься.Что происходит с человеком при отказе от куренияКак уверяют эксперты и курильщики, которым удалось бросить, наиболее тяжелыми являются первые дни после отказа от сигарет. При синдроме отмены возникают головные боли, раздражительность, жажда, нехватка кислорода и другие симптомы.Вот, что произойдет с вами, если вы откажитесь от курения:Спустя 2 суток. Начинаются первые реакции восстановления бронхов. Дыхание нормализуется, становится ровным и ритмичным.Спустя 3 суток. Отмечаются изменения в составе крови – снижается концентрация углекислого газа, а также повышается концентрация кислорода.Спустя 5 суток. У курильщика восстанавливается свежесть дыхания, поскольку очищается слизистая ротовой полости.Спустя 5-6 суток. Возникает выраженный грудной кашель. Не пугайтесь, это нормальная реакция бронхолегочной системы на очищение от токсических веществ и смол.Примерно спустя неделю человек начинает интенсивно потеть, благодаря чему также происходит избавление от токсических веществ, которые накапливались в тканях. Затем постепенно начинают восстанавливаться легкие. У бывшего курильщика появляется возможность глубоко дышать, пропадает одышка и исчезают приступы кашля.Как улучшить состояние легкихПроцесс очистки легких может занять несколько месяцев и до года, пока из них не выйдут все токсические вещества. Ускорить процесс реабилитации легких и восстановления всего организма можно с помощью ряда мероприятий, среди которых важно отметить следующие:Дыхательная гимнастикаС помощью дыхательной гимнастики можно ускорить процесс выведения мокроты, поскольку такая практика стимулирует работу альвеолярного аппарата. Для достижения хороших результатов важно проводить гимнастику регулярно. В процессе выполнения упражнений вы можете почувствовать легкое головокружение, что нормально для организма курильщика.Физическая нагрузкаПомогите своему организму регулярными занятиями спортом. Хороший эффект окажут аэробные нагрузки, такие как спортивная ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и другие. Во время занятий спортом легкие переходят на иной режим работы. Усиливается газообмен легких, кровоток, что только способствует скорейшему выведению токсических веществ из легких. Курильщикам с большим стажем перед занятиями спортом желательно проконсультироваться с врачом, который посоветует оптимальный вариант нагрузки. Постепенно, по мере улучшения состояния здоровья, нагрузку можно увеличивать.Баня и саунаЕсли у вас нет никаких противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, то баня и сауна помогут легким быстрее избавиться от мокроты. Кроме того, баня поможет раскрыться порам на коже и вывести часть токсических продуктов с потомФизиотерапия. Проконсультируйтесь с врачом, и, возможно, вам посоветует некоторые физиопроцедуры для восстановления легких.Народная медицина для очищения легкихСуществует несколько рецептов народной медицины, которые помогут вам быстрее очистить легкие. Вот некоторые из них:Лавровый листПросто разложите в доме лавровый лист или подвесьте его в комнатах, где чаще всего бываете. Лавровый лист помогает очистить воздух и укрепляет иммунную систему. Также можете воспользоваться настоем из лаврового листа. Возьмите несколько лавровых листков, залейте кипятком и настаивайте в течение 3-4 часов. Принимайте слабый отвар лаврового листа перед каждым приемом пищи.Лимон и медСмешайте в равных пропорциях лимон и мед. Такую смесь следует принимать по три раза в день перед едой по одной чайной ложке. Это поможет вам быстрее избавиться от мокроты и смягчит приступы кашля после отказа от курения.Лук и чеснокЕшьте больше лука и чеснока. Эти овощи помогают быстрее вывести вредные смолы из легких, а фитонциды, содержащиеся в луке и чесноке, обладают выраженными противомикробными свойствами.Куриный бульонТочный механизм благотворного воздействия куриного бульона пока неизвестен, но многие врачи рекомендуют вводить его в рацион бывшим курильщикам. Возможно, аминокислотный состав куриного бульона способствует разжижению и скорейшему выведению мокроты из организма курильщика.Самое главное правило для тех, кто бросает курить – не ленитесь консультироваться с врачом, особенно, если за вашими плечами десятки лет курения.