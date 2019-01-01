Эти продукты вредно хранить в холодильнике

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Зачастую люди помещают в холодильник то, что лучше сохраняется без него.Британские эксперты в области здорового питания решили назвать продукты, которые многие люди почему-то предпочитают хранить в холодильнике, хотя делать этого не нужно.К примеру, бытует мнение, что хлеб не может выдержать нескольких дней после покупки, если не убрать его в холодильник. Но это неправильно, так как хлеб нужно оставлять при комнатной температуре (в полотняном мешке или бумажном пакете). В холодильнике хлеб впитывает летучие вещества других продуктов.Также не хранят в холодильнике кофе - при таком способе содержания он лишь теряет свои качества. Помидоры после длительного хранения в холодильнике также утрачивают свои полезные свойства - их лучше оставить в темном месте и накрытыми.При комнатной температуре, а не в холодильнике нужно хранить еще и зелень. Пучок с зеленью правильнее поместить в стакан с водой и периодически опрыскивать.Кроме того, бессмысленно держать холодильнике оливковое масло, так как оно лишь становится плотнее и в некоторой мере теряет в своих полезных свойствах. Оливковое масло в идеале хранят в закрытом шкафу.