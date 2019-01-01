Врачи опровергли популярные мифы о сердечных заболеваниях

Эти заблуждения укоренились в сознании многих людей.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире всё больше людей погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин растущей статистики является то, что не все люди в должной степени владеют знаниями об этом недуге.Существует немало мифических версий о том, как болезни сердца развиваются, как ощущаются, какие действия нужно предпринимать, а что наоборот делать не следует.В этой статье мы расставим все точки над i и развеем самые распространённые мифы о здоровье сердца.Миф №1: не нужно измерять давлениеМногие полагают, что измерение давления - не самое важное занятие, связанное с собственным здоровьем. Они считают, что при повышении или понижении давления почувствуют, что с ними что-то не так. Но на самом деле это не всегда так. Довольно часто гипертония протекает без каких-либо симптомов. А ведь этот недуг может стать причиной развития серьёзных проблем с сердцем.По словам врачей, невозможно справиться с повышенным давлением после того, как вас начали беспокоить головные боли, проблемы в почках. Ведь явных признаков заболеваний не имеется, но состояние человека может только становиться хуже. Именно по этой причине медики настоятельно советуют регулярно мерить давление, тем более сейчас приборы для этого доступны каждой семье. Если цифры увеличиваются, то необходимо срочно обращаться к специалистам.Примечательно, что гипертония - это предотвратимая причина образования сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы её не допустить, следует придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, включить в свой график физические нагрузки.Миф №2: сердечные болезни одинаковы у мужчин и женщинСердечно-сосудистые заболевания не могут протекать одинаково у представителей разных полов. Проявления недуга у мужчин и женщин различны. Например, у мужчин симптомы инфаркта более типичны, а у представительниц слабого пола часто случается так называемый «молчаливый инфаркт». Он протекает без каких-либо видимых симптомов. У мужчин, как правило, за месяц до сердечного приступа возникают проблемы со сном, чрезмерная усталость, стресс. Тем не менее, все людям рекомендуют быть внимательнее к своему состоянию.Миф №3: сердце болит слеваСчитается, что сердце расположено слева (ведь с этой стороны мы слышим его удары), а значит, и болеть при недугах тоже должно слева. На самом же деле сердце располагается в центральной части грудной клетки, а верхушка направлена влево-вниз и вперёд. Именно по этой причине возникают такие ощущения. Чаще всего сердце болит не слева, а в центре за грудиной.Миф №4: сердце колетСчитается, что сердце колет, но колющие боли не характерны для сердца. Как правило, так отзывается костно-мышечная система, в которой возникли какие-то проблемы.Миф №5: сердечникам нельзя заниматься физкультурой и спортомМногие полагают, что при заболеваниях сердца и сосудов следует лежать на диване и беречь себя. Любая нагрузка, мол, скажется на состоянии этой системы и ухудшит её работу. В таком случае напротив опасен малоподвижный образ жизни. Конечно, не стоит бегать марафоны (это действительно может быть опасно), но вот увеличить физическую активность следует. Можно больше ходить пешком, заниматься плаванием или другими видами спорта, делать зарядку по утрам. Помните, что людей, которым совершенно противопоказана физическая нагрузка, крайне мало. Поэтому такие вопросы следует сначала адресовать лечащему врачу - он не только назначит грамотное лечение, но и проконсультирует по поводу физкультуры.Миф №6: валидол спасёт от всех проблем с сердцемНет, нет и ещё раз нет. Люди привыкли пить это лекарство при сжимающей боли в груди, но это может быть опасно. Если возникли давящие, жгущие или пекущие боли за грудиной, которые длятся уже больше пяти минут, то нужно сразу же вызвать скорую помощь. А валидол - это лишь мятная таблетка, которая не имеет отношения к сердечной мышце.Миф №7: кому суждено получить инфаркт, тот его получитНа самом деле большую часть сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. По словам экспертов, для этого достаточно лишь изменить образ жизни - отказаться от вредных привычек, увеличить физическую активность, правильно питаться, нормализовать вес и спать достаточное количество часов.Миф №8: для поддержки сердца нужно пить специальные препаратыНа самом деле не существует специальных «витаминов» для сердечной мышцы. Сердце способно само себя отлично поддерживать. Однако на незнании людей неплохо зарабатывают фармацевтические компании и маркетологи, которые придумывают эту ерунду. Для помощи сердцу нужно, как уже писалось выше, сменить образ жизни. Если уже возникли проблемы с сердцем, следует обратиться к врачу, который назначит специальные препараты, а не никакие не витамины. Это могут быть медикаменты от давления, для снижения уровня холестерина и так далее.Миф №9: калий поможет сердцуСчитается, что чем больше мы калия едим, тем лучше нашему сердцу. Но на самом деле избыточное количество этого элемента тоже может привести к проблемам. Нужно просто соблюдать суточную дозу калия, чтобы не только сердце, но и остальные части тела были в порядке. Так что вряд ли вас спасут изюм, курага или бананы в огромных количествах, как и добавки с этим компонентом. Лучше всего будет наладить своё питание, чтобы оно было сбалансированным.Миф №10: сначала лечиться БАДамиНекоторые ошибочно думают, что БАДы при обнаруженных болезнях сердца смогут помочь. А когда этого не происходит, начинают применять лекарства. Стоит понять, что это только зря потраченное время и упущенное здоровье. Принимая БАДы, вы просто игнорируете свой диагноз и плюёте на собственное сердце.При обнаружении проблем с сердцем строго следуйте рекомендациям врача, чтобы не усугубить собственное положение.