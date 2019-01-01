Известный диетолог рассказала, почему нужно есть в обед

Обед должен быть плотным.Популярный диетолог Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram о важности обеда в повседневном рационе. Эксперт утверждает, что именно обед должен быть самым плотным приемом пищи за день.Диетолог сообщает, что 35-40% от всего съеденного должен составлять обед. Связано это с тем, что в течение дня наш организм тратит много энергии, которую необходимо восполнять."Каждый прием пищи позволяет нашему организму получить определенный объем полезных веществ, витаминов и минералов. Но именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня", - пишет Фус.Также эксперт утверждает, что очень важно следить за калориями. Например, если выбираете в качестве основного блюда кашу, то мяса нужно будет съесть в два раза меньше по объему. И наоборот."Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы оказываете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами", - застерегает Светлана Фус.