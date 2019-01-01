Офтальмологи назвали основные причины возникновения конъюнктивита

Что такое конъюнктивит и почему он возникает.

Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Это довольно распространенное заболевание, оно встречается у людей любого возраста.

Конъюнктивит может быть первичным и вторичным; острым и хроническим.

Основные причины возникновения конъюнктивита:
1. Инфекционные:

бактериальный коньюнктивит;
Чаще всего он встречается у детей. Основные симптомы - обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. Врач советует обеспечить гигиену рук и капать антибактериальные капли.

Смешаный
Такой вид воспаления возникает у взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Также могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и снижение зрения. Сначала возникает воспаление на одном глазу, а через день-два – на другом. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ.

Врач советует быстрее обратиться к окулисту. Лечат этот вид воспаления холодными компрессами, увлажняющими каплями.

2. Неинфекционные:

аллергические;
При аллергическом конъюнктивите краснеют два глаза. Симптомы – отеки век, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения применяют местные и системные антигистаминные, комбинированные препараты. Также нужно исключить контакт с аллергеном.

токсичные (медикаментозные);
аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).

Также конъюнктивит возникает из-за травмы, ношения контактных линз, инородного тела, неправильного роста ресниц, и тому подобное.

Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил stulout в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь