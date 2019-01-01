Офтальмологи назвали основные причины возникновения конъюнктивита
Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Это довольно распространенное заболевание, оно встречается у людей любого возраста.
Конъюнктивит может быть первичным и вторичным; острым и хроническим.
Основные причины возникновения конъюнктивита:
1. Инфекционные:
бактериальный коньюнктивит;
Чаще всего он встречается у детей. Основные симптомы - обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. Врач советует обеспечить гигиену рук и капать антибактериальные капли.
Смешаный
Такой вид воспаления возникает у взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Также могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и снижение зрения. Сначала возникает воспаление на одном глазу, а через день-два – на другом. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ.
Врач советует быстрее обратиться к окулисту. Лечат этот вид воспаления холодными компрессами, увлажняющими каплями.
2. Неинфекционные:
аллергические;
При аллергическом конъюнктивите краснеют два глаза. Симптомы – отеки век, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения применяют местные и системные антигистаминные, комбинированные препараты. Также нужно исключить контакт с аллергеном.
токсичные (медикаментозные);
аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).
Также конъюнктивит возникает из-за травмы, ношения контактных линз, инородного тела, неправильного роста ресниц, и тому подобное.
Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу.
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