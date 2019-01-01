Офтальмологи назвали основные причины возникновения конъюнктивита

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Что такое конъюнктивит и почему он возникает.Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Это довольно распространенное заболевание, оно встречается у людей любого возраста.Конъюнктивит может быть первичным и вторичным; острым и хроническим.Основные причины возникновения конъюнктивита:1. Инфекционные:бактериальный коньюнктивит;Чаще всего он встречается у детей. Основные симптомы - обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. Врач советует обеспечить гигиену рук и капать антибактериальные капли.СмешаныйТакой вид воспаления возникает у взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Также могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и снижение зрения. Сначала возникает воспаление на одном глазу, а через день-два – на другом. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ.Врач советует быстрее обратиться к окулисту. Лечат этот вид воспаления холодными компрессами, увлажняющими каплями.2. Неинфекционные:аллергические;При аллергическом конъюнктивите краснеют два глаза. Симптомы – отеки век, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения применяют местные и системные антигистаминные, комбинированные препараты. Также нужно исключить контакт с аллергеном.токсичные (медикаментозные);аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).Также конъюнктивит возникает из-за травмы, ношения контактных линз, инородного тела, неправильного роста ресниц, и тому подобное.Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу.