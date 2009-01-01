Названы продукты, которые способствуют заболеваемости раком
Ученые установили, что употребление продуктов, в которых содержатся пестициды, повышает риск развития онкологических заболеваний на 35%, об этом сообщается на портале Jama Network. По словам научных специалистов, пестициды действуют на организм как токсины, они увеличивают риск появления злокачественных опухолей. Даже при тщательном мытье на овощах и фруктах могут оставаться пестициды, оказывающие негативное воздействие на здоровье. Эти химикаты подозреваются в способности провоцировать развитие процессов, связанных с раком, ожирением, бесплодием, различными проблемами при развитии ребенка и многими другими недугами.
В то же время здоровая пища в виде натуральных органических продуктов крайне положительно сказывается на общем самочувствии, - в этом специалисты тоже смогли убедиться.
«При правильном питании риск возникновения рака кожи или молочной железы уменьшился на треть», - сообщили авторы, рассказывая о результатах эксперимента.
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