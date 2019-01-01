Сок, который защищает от болезней сердца

Томатный сок следует обязательно включить в рацион в сезон простуд и инфекций. Этот сок является великолепным источником витаминов А и С и эффективно укрепляет иммунитет.По словам экспертов в области здорового питания, томатный сок содержит ниацин и волокна, которые снижают уровень вредного холестерина в крови, противостоят развитию атеросклероза. Кроме того, томаты отличаются большим количеством витамина B6, который обладает способностью снижать уровень гомоцистеина - аминокислоты, способной повреждать артерии. Также помидоры богаты калием: суточная норма калия содержится в стакане томатного сока. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и глаукоме.Клетчатка и органические кислоты этого продукта стимулируют работу желудка, активизируют процессы обмена веществ, стабилизируют микрофлору кишечника. Помидоры содержат серу, которая улучшает функцию почек и печени – в качестве очищающего организм средства томатный сок может оказаться незаменимым в вашем питании, этот сок активизирует выведение радионуклидов.Витамин С, которого в томатном соке также много, способствует укреплению иммунитета и предупреждает инфекционные заболевания. Благодаря содержанию антиоксидантных веществ томатный сок обладает способностью бороться со свободными радикалами. Исследования показали, что регулярное употребление одного стакана томатного сока запускает процесс уничтожения свободных радикалов - молекулы, которые повреждают клетки и могут провоцировать развитие опухолей. Есть основания считать, что содержащийся в помидорах ликопен помогает предотвратить рак простаты, поджелудочной железы, кишечника, груди и легких.Однако следует знать, что пить томатный сок нельзя при панкреатите во время обострения, в острой фазе болезней желудка, кишечника, при холецистите или камнях в желчном пузыре.