Часто бегаете в туалет ночью: узнайте, в чем причина!

Согласно результатам нового исследования ученых из Бристольского университета (University of Bristol), Великобритания, снижение уровня потребления соли может уменьшить количество походов в туалет в течение ночи.Многие люди в возрасте старше 60 лет, и даже моложе, просыпаются среди ночи, чтобы посетить туалет. Это может происходить даже несколько раз за ночь и называется никтурией. Подобное прерывание сна может привести к проблемам, таким как стресс, раздражительность или усталость, которые отражаются на качестве жизни. Существует несколько возможных причин никтурии, в том числе — как выяснилось в ходе нового исследования — количество соли в рационе питания.Американская ассоциация кардиологов (American Heart Association) рекомендует употреблять не более 2300 мг (2,3 г) натрия в день, что эквивалентно примерно 1 чайной ложке соли. В идеале уровень потребления натрия должен составлять 1500 мг (1,5 г) в сутки. Поваренная соль состоит из натрия примерно на 40% .В новом исследовании приняли участие более 300 взрослых из Японии. Участники употребляли большое количество соли и имели проблемы со сном. В ходе исследования им необходимо было снизить уровень потребления соли в течение 12 нед. Более 200 участников сократили употребление соли с в среднем с 11 до 8 г в сутки. В связи со снижением уровня потребления соли количество походов в туалет также сократилось с 2,3 до 1,4 раза за ночь, что улучшило качество жизни участников, отмечают исследователи. Количество мочеиспусканий в течение дня также уменьшилось.По словам ученых, подобные исследования, как правило, сосредоточивались на необходимости употреблять меньшее количество воды, чтобы справиться с никтурией. Однако новое исследование указывает на необходимость пересмотра уровня потребления соли, чтобы справиться с этой проблемой. Ночные мочеиспускания — это реальная проблема для многих людей, особенно по мере старения. Полученные данные указывают на то, что простые изменения режима питания могут значительно улучшить качество жизни многих лиц с никтурией, считают ученые.