Чем полезны разные виды орехов

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Орехи являются продуктом, рекомендованным для ежедневного употребления – из присутствие в рационе не только делает его здоровым, но и дает диетический эффект, способствует стройности. Однако важно помнить, что орехи содержат много жирных субстанций, что может оказаться проблемой для печени.Грецкий орех – король орехов: его ядра содержат в себе витамины B2, B12, A, D C, E, K и альфа-линолевую кислоту, что помогает нормализовать сердечный ритм, снизить давление. Исследование ученых из Университета Иллинойса показало, что пригоршня грецких орехов, употребляемых ежедневно в течение 6 недель уменьшает слишком интенсивную выработку желчных кислот, а также «плохого» холестерина – это в результате дает эффект защиты не только от болезней сердца, но и от рака кишечника.Арахис содержит много витамина B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК, а также для активных функций мозга. Работавшие вместе ученые из Университета Вандербильта (США) и Шанхайского института онкологии (Китай) пришли к заключению о том, что среди любителей арахиса наблюдается более низкий риск смертности – как в связи с заболеваниями сердечно-сосудистых тканей, так и в связи с недугами, не ассоциированными с проблемами сердца и сосудов.Миндаль опережает все виды орехов по содержанию кальция. Среди ценных минералов их составе - марганец, который помогает организму укреплять кости и регулировать сахар в крови, а также магний, необходимый для здоровья внутренних органов, мышц и работы нервной системы. Также в миндале много ценной клетчатки и витамин Е, которые эффективно борются с воспалениями в организме. Орехи миндаля снижают аппетит и содержат мононенасыщенные жиры, употребление которых не приводит к прибавке в весе.Кешью содержит фосфор, калий, кальций, цинк, железо, йод, медь, марганец, селен, витамины А, В1, фолиевую кислоту, В6, В2, Е и жирные кислоты - почти все питательные вещества, необходимые для здоровой жизнедеятельности организма. Поэтому употребление кешью прекрасно тонизируют организм при упадке сил. Также этот вид орехов обладает способностью понижать давление, уровень сахара и холестерина в крови.Фисташки содержат витамины B6, Е, а также много меди, марганца, фосфора. Полезные вещества орешков улучшают состав крови, работу печени и снижают риск развития болезней сердца и сосудов. В фисташках было обнаружено вещество под названием гамма-токоферол (разновидность витамина Е), обладающее защитным эффектом против некоторых опухолей. Кроме того, фисташки идеальны для похудения.Фундук отличается составом, в котором аккумулированы все необходимые человеку аминокислоты, витамины группы B, А, С, Е, РР и железо (в этих орехах его больше, чем в мясе). Фундук, как и другие орехи, полезен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также он может противостоять образованию диабета. В целом он крайне благотворно влияет на иммунную систему и очищает организм от токсичных компонентов. Исследование ученых из Университета им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия) показало, что употребление фундука эффективно защищает от развития рака кишечника.