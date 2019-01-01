5 причин вставать с постели как можно раньше

Являющиеся "совами" люди должны серьёзно задуматься о том, чтобы превратиться в "жаворонков". И вот 5 причин для принятия этого решения.Чем раньше вы встаете, тем меньше в вашей жизни спешки, которая так портят настроение. У вас достаточно времени для того, чтобы хорошенько проснуться, принять душ, спокойно позавтракать и даже почитать газеты. При этом вы строго следуете своим биологическим часам, которые запланированы на пробуждение по солнцу, а не по сломанному режиму дня.Утро - это всегда идеальное время для успокоения. Ни стресса, ни шумов, никто не орёт вокруг вас, и вы чувствуете прикосновение природы, наблюдая восход солнца. Порой утром бывает так хорошо и спокойно, что это усиливает концентрацию и повышает производительность на весь рабочий день. Вы можете читать, писать, проявлять свою креативность или выполнять другие сложные задачи.Завтрак многими учеными считается самым важным приемом пищи в течение дня, и «совы» очень часто отказываются от него, потому что у них просто нет на это времени. Если же вы встаете рано, то у вас не только появляется достаточно времени для завтрака, но и хватает сил для того, чтобы его приготовить, А значит, получить самую полезную и свежую пищу. Следовательно, у вас не будет проблем с желудком, и позднее вы не станете набивать его всякими нездоровыми перекусами и лакомствами.Если вы встаете пораньше, то у вас остается время для занятий спортом. Многие эксперты считают, что утренние тренировки являются самыми продуктивными, поскольку у человека меньше всего поводов их отменить, как это бывает с тренировками после работы.Наконец, раннее пробуждение позволяет проводить и большое количество разных встреч. А отсутствие пунктуальности может негативно сказаться на вашем реноме и на движениях по карьерной лестнице.