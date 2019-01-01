5 простых советов, которые помогают лучше спать

Исследования, наблюдения и практика врачей-сомнологов показывают, что опасность нарушений сна часто недооценивают. Между тем, с ними с возрастом сталкиваются практически все люди. В некоторых случаях могут помочь нелекарственные меры.В частности, есть экспериментальные данные о том, что отказ от ночной одежды и сон нагишом помогают быстрее засыпать и делают сон более крепким. При такой свободе от стереотипов кожа лучше дышит, а тело обретает более низкую температуру – это и способствует засыпанию.Также для качественного сна не стоит употреблять перед сном алкоголь. Научные исследования подтверждают, что даже незначительные дозы алкоголя сокращают фазу глубокого сна.Ученые утверждают, что самый здоровый сон свойствен людям, которые имеют привычку отходить ко сну до полуночи. Помимо этого очень полезно вести дневник. Оказывается, комплекс, когда рука производит запись, и при этом человек изливает на бумагу навязчивые мысли и тревоги, - дает хороший антистрессовый эффект, расслабляет и помогает крепче спать.Если есть проблемы со сном, подумайте, не слишком ли много кофеина вы употребляете. Попробуйте заодно не употреблять во второй половине дня никаких продуктов и напитков, содержащих кофеин.Большое значение имеет и то, в какой позе вы обычно спите. Самой полезной, в которой тело получает максимальный отдых, считается поза на спине.