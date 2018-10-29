Растолстеть может каждый, причем не от еды

Ученые объяснили, чтобы избавиться от жира, нужно раньше ложиться спать, правильно принимать витамины, завтракать и обрести финансовую независимость.Тип ожирения - «лунатик»Всем известно, что витамин D синтезируется в нашем организме только под действием солнечных лучей. И нужен он для того, чтобы кости и зубы были крепкими. Но недавно специалисты Университета Южной Калифорнии (США) доказали, что нехватка этого витамина ведет и к накоплению жира в наших мышцах. Это же подтверждают и отечественные врачи. Эндокринолог Наталья Гридасова рассказывает:- Те, кто мало бывает на солнышке и ведет преимущественно вечерний и ночной образ жизни, в группе риска по ожирению. Причем проявляются эти лишние кило весьма неприятно – мышцы живота, бедер становятся дряблыми, вялыми, тело кажется одутловатым. Мы это называем “лунатическим” типом ожирения.Так в чем проблема? Пошел а аптеку, купил поливитамины и не надо никакого солнышка. Но не все так просто. Человеку, живущему в наших не самых солнечных широтах, да еще и полуночнику, требуется от 2 до 4 тысяч единиц витамина D (D3). Обычно в такой дозировке и продаются аптечные витамины. Но проблема в том, что без достаточного воздействия ультрафиолета витамин D плохо усваивается и организм будет все равно недополучать свою суточную норму.Так что если нет возможности ежедневно принимать по часу солнечных ванн, ходите хотя бы на «пятиминутки» ультрафиолета в солярий.Надо есть с утраДиетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная говорит, что сейчас все больше пациенток, которые буквально едят как птичка по зернышку, а лишние килограммы только множатся. Почему так? Начинаешь выяснять, рассказывают, что много работают, напряженный график, с утра даже позавтракать некогда, да и не хочется. Первый прием пищи - около часа дня. И это очень большая ошибка. Научный факт: калории, полученные до 11-12 дня, расходуются организмом исключительно по делу – как «топливо». Полноценный завтрак (с белками, жирами и медленными углеводами) – залог того, что в течение дня вы съедите меньше, потому как чувство голода возникнет только через 5 - 6 часов.А вечная спешка – один из главных врагов нашей талии. Подсчитано, что перехватывая пищу на бегу, мы дневную калорийность увеличиваем вдвое. Только лишь на печеньках, орешках, чипсах, поглощаемых безо всякого контроля и «на нервах», среднестатистический человек может набрать лишних 2000 ккал в день.Не живите в долгЖизнь в кредит приводит к ожирению. С таким тезисом выступила доктор Ева Мюнстер из университета Майнца (Германия). Она с коллегими проанализировала девят тысяч анкет простых германских граждан. В анкеты включались самые как самые обычные данные (рост, вес, иземение веса за последний год), так и наличие банковских кредитов и долгов, выплаты ипотеки за дом, алиментов и прочих финансовых обременений. И выяснилось, что среди людей, влезших в кредиты, 25% набрали избыточные кило, тогда как среди недолжников ожирение было лишь у 11%.Причин тому может быть несколько. Во-первых, люди начинаеют экономить и покупать более дешевые и менее натуральные продукты, есть больше хлеба, картошки, макарон и меньше овощей и рыбы. Во-вторых, больше пахать в офисе, меньше активно отдыхать и заниматься спортом. В-третьих, любая нервозная ситуация (а кто будет спорить, если на тебе висит приличный кредит, это не может не мотать нервы) усиливает потребность в углеводах. Так мозг защищается от стресса. И в ход идут шоколадки и булочки, чтоб “хоть чем-то себя порадовать”.Не расслабляйтесь в бракеНет, мы ни в коем случае не призываем всех толстяков кричать «развод!». Но вот Пенни Гордон-Ларсен, доцент по вопросам питания на факультете общественного здравоохранения Университета Северной Каролины (США) задалась вопросом: почему же стройные до свадьбы мачо за пару лет супружеской жизни вдруг становятся похожими на тюленей с арктическим запасом подкожного жира?Она подсчитала: многие люди в возрасте до 30 лет - и состоящие в браке, и одинокие - набирают заметный вес – в среднем 7-13 кг за пять лет. Однако молодожены наедают 3-5 кг больше, чем их свободные сверстники. Доктор Гордон-Ларсен считает, когда люди просто встречаются, у них больше мотивов оставаться стройными. Неженатые молодые люди ведут более подвижный образ жизни, меньше сидят на диване у телевизора и более заинтересованы во всех аспектах своей привлекательности для другого пола.К тому же “окольцованные” холостяки начинают обильнее и регулярней питаться.Виновата не еда, а напиткиВот советуют доктора выпивать не менее двух литров жидкости в день, а летом и того больше – до трех литров. И мы привыкли думать, что уж напитки-то на весе (если почки здоровые) ну никак не отразятся. Один из лозунгов худеющих всех времен и народов: «Захотел поесть – попей!». Но напиток напитку рознь. Например, в 0,5 литровой бутылке сладкой газировки количество углеводов равно шести-семи чайным ложкам сахара!Также весьма калорийно молоко, сладкие йогурты, ряженка, кисели, нектары с мякотью, энергетики. Диетологи подсчитали, что на одних лишь напитках можно набрать в среднем за день около 1,5 – 2 тысяч килокалорий. Меньше же всего калорий в простой воде (в минералке же много солей – они задерживают жидкость в организме), травяных и зеленом чаях.