10 рекомендаций ученых пользователям смартфонов

Участившиеся случаи болей в верхней части спины и шеи, особенно в раннем возрасте, связаны ни с чем иным, как повальным увлечением людей гаджетами.В докладе рассказывается о результатах исследования, которое было решено провести после того, как медики заметили: у многих пациентов, которые в силу своего молодого возраста, казалось бы, совсем не должны иметь проблемы в области шейно-спинной области, обращаются к врачам с серьезными проблемами.Особенно с грыжами позвонковых дисков и сколиозом тяжелой стадии.Хирурги-ортопеды медицинского центра Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе - спинальный нейрохирур Тодд Ланман и хирург ортопедии позвоночника Джейсон Куэллар попробовали разобраться, в чем кроется причина.Они изучили сотни рентгеновских снимков и сделали множество новых рентгенов, и в результате обнаружили, что нетипичный изгиб шеи, который со временем приводит к более серьезным нарушениям, является причиной злоупотребления гаджетами.В частности, ежедневное пользование смартфонами на протяжении нескольких часов, частая переписка в мессенджерах и постоянное “зависание” в соцсетях, это прямой путь к вышеобозначенным проблемам со здоровьем.Как считают ученые, пользователи слишком много времени проводят с наклоненной головой, а многие и вовсе в "скрюченном" положении, а это существенно увеличивает давление на позвоночник.Для понимания масштабов проблемы авторы исследования приводят пример: когда человек стоит прямо, его голова весит четыре-пять килограмма, однако при наклоне на 60 градусов (типичное положение тела человека при пользовании телефоном) давление на позвоночник достигает уже 27 килограммов.- Реальная проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, как это в дальнейшем скажется в будущем на наших детях, которые с ранних лет используют телефоны и планшеты в течение всего дня, - говорит соавтор исследования доктор Тодд Ланман. По его словам, такие пользователи уже через 8-10 лет столкнутся в необходимостью хирургии:- У детей и подростков позвоночник еще не сформировался полностью, он продолжает расти и изменяться, и из-за гаджетов, боюсь, не в лучшую сторону. Нам все чаще приходится прибегать к операциям уже для 28-летних пациентов.В качестве профилактики авторы исследования дают следующие рекомендации пользователям смартфонов и техники.* Снижайте нагрузку на шею. Например, при наборе текста телефон следует держать перед лицом, примерно на уровне глаз.* Набирайте сообщения большими пальцами обеих рук, чтобы создать более симметричное и удобное положение для позвоночника.* Людям, которые работают на компьютерах или на планшетах, стоит использовать специальную подставку для монитора, чтобы экран находился на уровне глаз и человеку не приходилось то и дело опускать глаза вниз.* Для ноутбука используйте отдельную клавиатуру и мышь, чтобы ноутбук можно было поднять на уровень глаз, а для рук было создано правильное эргономичное положение во время набора текста.* Более практические рекомендации включают частые перерывы на отдых и небольшие физические упражнения, которые помогут укрепить шейные и плечевые мышцы (найти несложно в интернете).* Кроме того, существуют специальные приложения для смартфонов, которые подают тревожные сигналы пользователям гаджетов в случае длительного наклона головы вниз.* Используйте растяжку и основные упражнения, которые направлены на правильную осанку.* Доктор Ланман также рекомендует время о времени ложиться на кровати в положении, чтобы голова свешивалась над краем, растягивая тем самым шею назад, это восстанавливает ее правильное положение и усиливает циркуляцию крови, в том числе ее поступление к мозгу. Только делать это нужно недолго, одной-двух минут будет достаточно.* Попросите вашего друга сделать снимок, когда вы набираете текстовое сообщение, и держите это фото как постоянное напоминание на своем смартфоне в качестве фонового изображения.* И помните, что даже короткий перерыв в работе на несколько секунд может помочь вашим тканям восстановить кровоснабжение.