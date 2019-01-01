Исследователи назвали продукты, от которых точно зависит продолжительность жизни

Результаты исследования, важные для каждого, кто хочет избежать тяжелых возрастных заболеваний и жить дольше, опубликовал авторитетный международный научный журнал Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association, JAMA). Ученые установили четкие взаимосвязи между употреблением продуктов, питательных веществ и смертностью от так называемых кардиометаболических заболеваний.Проще говоря, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые занимают первое место среди причин преждевременной смертности в нашей стране и многих других государствах, а также диабете, который может резко снизить качество жизни в пожилом возрасте и привести к тяжелейшим осложнениям.Главным элементом питания, которого не хватает большинству населения Земли для профилактики таких болезней, исследователи назвали ценные полиненасыщенные кислоты омега-3.- Это незаменимая жирная кислота, которая поступает в организм человека только с пищей, - поясняет доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Именно низкое потребление омега-3 оказалось самым «убийственным» дефицитом по новым данным. Самый богатый источник такой кислоты — морепродукты, в первую очередь морская рыба, в том числе замороженная.НА ЗАМЕТКУПро пользу рыбы, безусловно, знают все, однако часто употреблять ее по разным причинам может не каждый. Кроме морепродуктов полезные кислоты омега-3 в большом количестве содержатся в льняном масле, подсказывает профессор Медведев. Также омега-3 есть в рапсовом масле, грецких орехах и в листовой зелени.МЕНЬШЕ МЯСА, БОЛЬШЕ ОРЕХОВВ списке важных для долгой жизни продуктов, которых не хватает в рационе многих людей, оказались также орехи и семена, овощи, фрукты, цельные зерна и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах.А вот среди продуктов и веществ, однозначно повышающих риск тяжелых заболеваний и преждевременной смерти от них, исследователи выделили соль (большинство населения злоупотребляют ею, превышая безопасное количество), переработанное мясо — колбасы, сосиски, сардельки и т.п., подслащенные сахаром напитки (соки, газировка и прочее), а также красное мясо (говядина, баранина, свинина). Впрочем, в разумных количествах, время от времени можно позволить себе и их без серьезного ущерба для здоровья, успокаивает Олег Медведев. Главное — соблюдать меру. В частности, что касается мяса, то эксперты считают, что не возбраняется съесть шашлыки, отбивную или другое любимое блюдо из красного мяса раз в неделю. В остальные дни разнообразьте свое меню с помощью белого мяса: птицы, кролика и уже упомянутой рыбы с ценными кислотами омега-3.ВАЖНО- Если проанализировать научную работу, итоги исследования, то выходит: если есть много вредных продуктов, как это, увы, зачастую происходит в России, либо съедать недостаточно полезных продуктов – то эффект будет примерно одинаковый: сокращение продолжительности жизни, - отмечает профессор Медведев. - Только сбалансированный, цельный рацион, который включает в себя по крайней мере 250 мг омега-3 в день, 400 г овощей и фруктов ежедневно и в изобилии сдобрен орехами и семечками (не менее 20 г в день), позволит предотвратить основную причину преждевременной смертности и повысит качество жизни в пожилом возрасте.