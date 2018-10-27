Врач рассказал, как стать здоровым за один год
Марва Оганян убеждена: организм современного человека не в состоянии справиться полностью с той пищей, которую получает, и вывести ее наружу. В результате отходы питания складируются внутри человеческого тела, что приводит к болезням различных органов.
Изменить этот патологический процесс, по мнению врача, можно путем ограничения в питании. По словам специалиста, при голодании падает производство лейкоцитов, но при этом активно расходуются больные клетки и наполняющие человека отходы, что помогает восстановить биохимический баланс в теле. Как итог, иммунитет восстанавливается, и организм быстро укрепляется.
«Почти 90% энергии человек тратит на переваривание и усвоение пищи. Если временно освободить его от этой нагрузки, то он направит свои силы на очищение, а очистившись, активно займется восстановлением», - полагает Оганян.
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