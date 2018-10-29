Кардиологи рассказали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

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Медики назвали оптимальное для здоровья время сна.Время сна, оптимальное для сохранения здоровья, определили специалисты из Европейского общества кардиологии.Результаты исследования опубликованы на официальном портале сообщества.По словам автора исследования, доктора Эпайминондаса Фонтаса, медицина сейчас мало осведомлена информацией о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.Ученые в ходе исследования планировали найти взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Анализу подверглись данные 11 обследований и более одного миллиона людей, у которых не имелось проблем с сердцем.Людей разделили на три группы, в одной люди спали более восьми часов, во второй - менее шести часов, а в третьей - от шести до восьми часов.Так, ученые выяснили, что продолжительность сна меньше шести часов приводит к увеличению риска развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, однако длительность сна более восьми часов – уже на 33%.Так, Фонтас отметил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут вред здоровью, а вот пересыпания следует избегать.