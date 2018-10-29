10 продуктов, которые нужно есть в правильное время

Человеческий организм работает по своим внутренним часам, поэтому для каждого из нас характерно индивидуальное расписание в плане питания. Конечно, это не значит, что все должны питаться индивидуально. В питании, согласно суточным биоритмам, есть общие закономерности. К примеру, те продукты, что были съедены утром, в вечернее время могут доставить дискомфорт. И связано это, прежде всего, с тем, что в разное время суток одна и та же пища по-разному влияет на ваш организм.Если вы хотите получить максимум пользы от продуктов и при этом быть точно уверены, что все питательные вещества полностью усвоены организмом, пересмотрите свои пищевые привычки. Эксперты рассказали, когда лучше есть те или иные продукты, чтобы они точно не откладывались "про запас" и не привели к проблемам со здоровьем.КартофельПюре из картофеля, если его съесть на ужин, точно так же вредно, как и жареная картошка. Объясняется это тем, что у картофеля высокий гликемический индекс. Этот овощ очень быстро усваивается организмом и дает ему максимум энергии, однако вскоре после этого человек начинает чувствовать себя голодным. И все бы ничего, но ведь впереди целая ночь. Поэтому, если вы не хотите чтобы любимые картофельные блюда отложились в лишние сантиметры на талии, ешьте их на завтрак или на обед.БананыДля многих вошло в привычку есть фрукты и овощи перед сном. И банан в этом плане кажется лучшим вариантом позднего ужина. Он калориен и питателен, поэтому прекрасно подавляет чувство голода. Но оказывается, что эта привычка не имеет ничего общего со здоровым питанием. Если утолять чувство голода бананами, то можно заработать расстройство желудка из-за высокой концентрации магния в этом фрукте.Поэтому, если вам не хочется чувствовать дискомфорт после поедания бананов, ешьте их сразу же после основного приема пищи. Так они помогут улучшить процесс переваривания пищи и помогут обуздать аппетит. Кроме того, бананы можно есть в первые 20 минут после физических нагрузок, чтобы закрыть образовавшееся углеводное окно после спортивных занятий.ЯблокиЯблоками, как впрочем, другими фруктами с фруктовыми кислотами многие привыкли заменять основной прием пищи. Еще бы — это ведь удобно и полезно. Но оказывается, что они вовсе не утоляют голод, а совсем наоборот — способны еще больше разыграть аппетит. Если есть яблоки натощак, в желудке увеличивается кислотность, что приводит к дискомфорту в области живота. Чтобы этого не произошло, есть яблоки лучше между приемами пищи.ТоматыДля многих станет открытием, но томаты — не лучшая еда для вечернего меню. В томатах содержатся пектин и щавелевая кислота, которые могут вызвать расстройство желудка, привести к вздутию живота и нарушить сон. Идеальным временем для поедания томатов считается утро.Поэтому в следующий раз, когда захотите полакомиться этим полезным овощем в вечернее время, лучше перенесите это занятие на утро. Томаты на завтрак — не только вкусно, но еще и очень полезно.Натуральные йогуртыОказывается, что и сладкие йогурты с кусочками фруктов и ягодами, орехами и сухофруктами далеко не лучшая идея для завтрака. И все потому, что когда человек голоден, в его желудке повышается уровень соляной кислоты, а кисломолочные продукты из-за содержащейся в них молочной кислоты ее уровень резко понижают. В результате пища начинает плохо усваиваться, и могут возникнуть проблемы с пищеварением.Поэтому кисломолочные продукты лучше есть после еды, когда уровень кислоты в желудке низкий. И особенно это важно соблюдать с кисломолочными продуктами с пробиотиками. Им для укрепления здоровья человека всегда необходимы благоприятные условия.ОрехиНикто не станет отрицать, что орехи очень полезны для организма. В них содержатся полезные жиры, белки и клетчатка, да и целая куча других не менее полезных микроэлементов. Но чтобы весь этот спектр полезных веществ действительно обогатил организм, а не привел к набору лишнего веса — необходимо отказаться от перекусов орехами на ночь. Без вреда для фигуры есть это лакомство можно в течение дня в качестве здоровых перекусов. При этом очень важно соблюдать золотую середину и не превышать допустимую суточную калорийность.ПастаМакаронные изделия в качестве гарнира — это вкусная, но очень калорийная пища. А это значит лишь одно: паста отлично подходит в качестве обеда, но никак не ужина. Во-первых, в макаронах очень много калорий, поэтому избежать увеличения веса и нарушения метаболизма будет достаточно трудно. Ну и, во-вторых, поедание пасты в поздние часы может спровоцировать появление тяжести в желудке, а вместе с тем и нарушение сна.РисТочно так же, как и картофель, белый рис относится к продуктам, которые являются источниками быстрых углеводов. Поэтому, если вы мечтаете похудеть и придерживаетесь здоровой диеты, откажитесь от затеи есть этот полезный продукт на ужин. В противном случае будьте готовы к тому, что в самый неожиданный момент вам очень захочется есть и придется снова бежать к холодильнику.Белый рис — это идеальное блюдо на завтрак или обед. Вместе с порцией этого продукта в правильное время можно получить заряд энергии, целый список полезных витаминов и микроэлементов. А если в ближайшее время перекусить не будет возможности, добавьте к рису немного белковой пищи. Такого завтрака или обеда должно хватить надолгоОстрые специиСпорить с тем, что острые специи — отличные ингредиенты, которые способны улучшить вкус любого блюда, никто не будет. Но этот универсальный продукт не стоит есть в неподходящее для этого время. Для острых специй не подходят вечерние приемы пищи, потому что острые специи способны раздражать слизистую оболочку желудка: из-за чего велика вероятность того, что после поедания блюд, приправленных острыми специями, могут появиться изжога и боли в желудке. Поэтому приправлять острыми специями лучше обеденные блюда.СырыЛюбые виды сыров, точно также как и блюда с их добавлением, лучше не есть во время ужина. Несмотря на то что такие продукты нельзя назвать вредными, при поедании их в неправильное время возможно появление многих неприятных проблем. Это может быть и тяжесть в желудке, и трудности с засыпанием и сном.Во многом это связано с тем, что в сырах содержится тирамин, который может снижать выработку гормонов, которые отвечают за регулировку сна. В придачу к этому организму очень трудно переваривать жиры, содержащиеся в сырах, из-за чего может возникнуть воспаление в желудке. Ешьте сыры на завтрак и обед, и тогда все эти неприятные последствия вам будут не страшны.