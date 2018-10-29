8 крутых лайфхаков, которые спасут любое блюдо

И профессионал, и наученная опытом хозяйка могут совершать ошибки при приготовлении блюд. И это неудивительно, ведь кулинария – сложная наука, которая требует четкого соблюдения рецептуры и технологии. Поэтому если вы случайно наделали ошибок во время приготовления блюда, не спешите впадать в панику и делать поспешные выводы, что все уже безнадежно испорчено. Далеко не всегда кулинарные ошибки приводят к катастрофе.Эксперты собрали полезные кулинарные лайфхаки, которые помогут исправить ситуацию и, в конечном счете, спасут, казалось бы, окончательно испорченное блюдо.Переборщили со специямиМногие хозяйки излишне приправленное специями блюдо привыкли сразу же отправлять в мусорное ведро. И это в корне неправильно, ведь такое блюдо можно еще спасти, добавив в него молочные продукты. Для этого можно использовать, к примеру, нежирные сливки, сметану или несладкий йогурт. Особенно хорошо молочные продукты помогают в случае, если блюдо получилось сильно острым. Неплохо с остротой справляется сахар, особенно в сочетании с кислотой. Поэтому, если острый соус или суп получились изрядно жгучими, можете смело добавлять в него сахар и капельку уксуса.Переваренные макароныНу и что, что макароны варились слишком долго и превратились в бесформенное месиво? Это далеко не повод списывать их со счетов, ведь спасти переваренные макароны еще можно. Для этого необходимо слить с них воду, нагреть немного масла в сковороде и выложить в нее макароны. При этом для выкладывания макарон нужно использовать щипцы. Они помогут аккуратно разъединить продукт до того момента, пока он полностью не объединится в единую массу. Точно также можно поступить и с переваренным рисом. Ну а если все зашло слишком далеко, то испорченный рис всегда можно превратить в рисовый пудинг, а макароны вообще поджарить на сковороде с другими ингредиентами.Слишком кислое блюдоВ большинстве случаев, если блюдо получилось слишком кислым, поможет простое добавление сахара. Этот ингредиент прекрасно сбалансирует кислоту в блюде. Ну а если, к примеру, тот же соус получился уж очень кислым, то можно попробовать вернуть ему вторую жизнь обычной пищевой содой. Однако с этим ингредиентом также важно не переборщить, иначе это отразится на вкусе. Можно также убрать излишнюю кислоту добавлением моркови или меда. Это особенно действует при приготовлении салатных заправок и всевозможных соусов.Неуместная горечьОчень часто случается так, что приготовленное блюдо оставляет горький привкус во рту. Если эта неуместная горечь присутствует в свежих салатах, то ситуацию спасет добавление лимонного сока или сока лайма в блюдо. Если горький привкус появился у овощного блюда, то нужно попробовать перебить его любыми специями, пряностями или острым соусом.Нередко горький привкус может появляться у рыбных супов. Как правило, происходит это, из-за некачественной очистки рыбы. В таком случае спасти испорченное блюдо можно также с помощью лимона. Просто выдавите сок половины лимона в готовое блюдо и оставьте настаиваться блюдо в течение 15 минут. После этого неприятный вкус должен уйти, а суп вновь стать нежным и вкусным.Пережаренное мясоЕсли мясо получилось пережаренным, то отсутствие жира и жидкости в нем все еще можно замаскировать. Хочется того или нет, но отсутствие у мяса столь важных составляющих можно спасти только путем обмана. Устранить кулинарный промах в таком случае поможет соус. Он заберет на себя все внимание. Для этой роли отлично подойдет грейви. С ним готовое блюдо будет казаться более сочным и насыщенным в плане вкуса.Переваренные овощиЕсли овощи получились слишком мягкими и бесформенными, то можно прибегнуть к одной хитрости. Испорченные овощи можно перепрофилировать в другое блюдо. Для этого нужно овощи поместить на противень смазанный маслом, добавить к ним жирные сливки и сухарики. Сверху все необходимо посыпать тертым сыром и крошками сухарей. Полученное блюдо нужно поместить в сильно разогретую духовку на несколько минут. В итоге у вас получится отменное блюдо, в качестве которого не усомниться даже опытный кулинар.Подгорел пирогЕсли поставленная в духовку выпечка поджаривается слишком быстро, то спасти ситуацию поможет обычная фольга. Блюдо необходимо накрыть фольгой и отправить обратно в духовку, пока внутренняя часть пирога не пропечется полностью. Ну а если подобная проблема была замечена слишком поздно, не спешите расстраиваться и ставить крест на выпечке. Срежьте ножом или уберите с помощью терки пригоревший слой. А когда выпечка остынет, просто покройте дефект глазурью или кремом.Недожаренная птицаВ тех случаях, когда до появления гостей есть в запасе немного времени, недожаренную птицу можно использовать в качестве начинки в другое блюдо. Это должно быть что-то многокомпонентное, где на фоне других ингредиентов эта неприятная оплошность станет совсем незаметной. К примеру, курицу можно порезать на маленькие кусочки и добавить в равиоли, тако, сэндвичи или ту же пиццу. Единственное что категорически не стоит делать, так это добавлять такое мясо в первые блюда. Еще одна термическая обработка только испортить вкус птицы.