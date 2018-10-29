Вредные осенние привычки: чем их заменить

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Осенью меняется не только пейзаж за окном. Просыпаются наши «осенние привычки», и они не всегда полезные. Кто-то с головой погружается в необдуманный шопинг, кто-то днями напролет смотрит сериалы, кто-то находит утешение в компании холодильника... Эксперты рассказали про самые распространенные вредные осенние привычки и про то, как справиться с хандрой без особых рисков.Каким «нездоровым» соблазнам мы поддаемся осенью чаще всего?1. Внезапное желание тратить деньги.2. Изоляция от людей.3. Тяга к случайному сексу.4. Потребность слушать грустные песни.5. Желание смотреть сериалы и есть, есть, есть…ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?Представьте, что мы встречаемся с природой не только тогда, когда выезжаем на отдых. Мы сами — ее часть.Все природные ритмы синхронизированы с нами, хотим мы этого или нет. Поэтому не нужно ругать себя за осеннюю плаксивость или за то, что хочется свернуться калачиком. Мы ведем себя в полном согласии с этим временем года.В древнейшей индийской системе медицины и науке о здоровой жизни — аюрведе считается, что каждому времени года соответствует один из четырех элементов. И так же как элементом лета был огонь, который толкал нас на приключения и заставлял поверить в сотни возможностей с утра, элемент осени — это воздух.Представьте ветреный и прохладный осенний день. Такая картинка наиболее точно отражает то, что сейчас происходит в природе — и что ощущаем мы внутри.В это время человек вспоминает о непостоянстве и переменах. Он готовится к зиме, которая, в представлении последователей аюрведы, похожа на черепаху, втягивающую голову в защитный панцирь.В восточной философии считается, что если обращать внимание на ритмы, по которым живет природа, и следовать за ними, а не сопротивляться им, это даст нам силы. Как утверждает специалист по аюрведе Кэйти Силкокс, если у нас получается это сделать, «мы подключимся к самому мощному источнику силы — самой природе».«ПОДДЕРЖИВАЕМ ОГОНЬ В ОЧАГЕ»Не так просто увидеть красоту в том, что отцветают последние цветы. Но древняя индийская наука о жизни видит глубокий смысл в переменах и вечном распорядке жизни: от жара к холоду, от ночи к дню, от юности к старости. Это бессмертная любовь, пронизывающая все.Поэтому западному человеку будет гораздо легче жить, если он переймет это свойство: чтить перемены в природе, чтобы увидеть то, что стоит за ними.Многие из нас инстинктивно начинают осенью делать то, что помогает легко пережить этот период.Наша основная цель в это время будет звучать так: «поддерживаем огонь в очаге». И в этом помогут настоящие, правильные и согревающие осенние привычки.1. Чаще смотрите на открытый огонь. Ходите в сауну и старайтесь не мерзнуть. Это важно для психического здоровья не меньше, чем для физического.2. Пейте теплый имбирный чай и не ешьте сырые салаты или разогретую вчерашнюю еду. В представлении приверженцев аюрведы в такой пище нет огня.3. Занимайтесь более подвижными видами спорта, чем летом.4. Позвольте себе спать столько, сколько хочется. Для наших не столь далеких предков 14 часов сна в отсутствие электричества были нормой. Если в осеннее время вам хочется уснуть уже в 21 или 22 часа, это значит, что организм сам почувствовал идеальное время. Ложиться спать в это время осенью так же естественно для тела, как в начале лета просыпаться с рассветом.5. Старайтесь носить одежду ярких или светлых тонов. Как пишет Кэти Силкокс, «слишком много одежды черного цвета — и у вас возникнет ощущение пустоты и затерянности в обширном пространстве, а это ощущение и так обострено зимой».6. После ярких летних впечатлений, общения и путешествий наступает время, когда нужно насладиться домашним теплом. По возможности избегайте слишком громкой музыки, споров и бесконечных переездов. Встречайтесь с друзьями дома. Зажигайте свечи. Это время, когда мы уже не тратим энергию, а сохраняем ее, накапливаем перед долгой зимой.