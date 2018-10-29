Кому зимой грозят проблемы с сердцем и как их избежать

Врачи продолжают обсуждать, как влияет холодная погода на состояние сердца. Ранее шведские ученые выступили с заявлением о том, что зимой резко вырастает риск сердечного приступа – минусовая температура, по их словам, провоцирует сосудистые спазмы. Со стороны российских медиков на этот счет прозвучали разные мнения.Шведские исследователи опубликовали в журнале JAMA Cardiolgy доводы о том, что сужение сосудов, происходящее на морозе, уменьшает кровоток, а вместе с ним и количество кислорода, поступающего в сердце, - это чревато сердечным приступом и даже летальным исходом. Российский врач-кардиолог Юрий Коняев, комментируя эти данные, заметил, что явление сердечных нарушений на морозе специалистам на самом деле известно уже давно, есть даже устойчивый термин – холодовая стенокардия.Врач сообщил, что исследования в этой области проводились еще в советское время: ученые изучали здоровье переселенцев и постоянных жителей Сибири.«Исследования говорили о том, что приезжие в Сибирь всегда чувствовали себя хуже. И все сентенции о крепком сибирском здоровье не выдерживают критики. Единственный способ себя обезопасить, это жить там, где родился, а желательно родиться в теплом средиземноморском климате», - сказал эксперт.Кардиолог отметил, что на сердце очень плохо влияет резкая смена климатических зон. Профилактика сердечных заболеваний, по словам Конева, может быть разной для каждого человека, - поэтому правильнее всего будет обратиться за индивидуальной консультацией к врачу.Другой российский специалист, кардиолог Владимир Хорошев, подтвердил существование выявленной шведскими учеными взаимосвязи между сердечными приступами и низкими температурами. Хорошев согласился с тем, что сильные морозы могут приводить к спазмам сосудов, запускающим в действие механизмы разных сердечных заболеваний. По мнению кардиолога, среди россиян «особенному риску возникновения болезней сердца подвержены женщины в возрасте от 40 лет и мужчины от 37 лет». Эксперт отметил, что в этом возрасте у мужчин и женщин в организме происходят существенные гормональные изменения, что и влияет на склонность к сердечным нарушениям.По словам Хорошева, европейцы более внимательны к своему здоровью в морозы, чем россияне. Так, в Швеции с наступлением холодов стараются утеплиться – носят толстые носки, специальное нижнее белье. В России зимой часто можно встретить легко одетых женщин.«Когда женщины носят легкую одежду в мороз, в паховые складки проникает холодный воздух, а там находятся мощные артериальные стволы. В результате происходит охлаждение, и температура крови снижается», - предостерег врач, посоветовав зимой всем одеваться теплее.Однако не все медики согласны с тем, что морозы – это непременно удар по сердцу. По данным МедикФорума, соблюдение врачебных рекомендаций, существующих на этот счет, позволяет защитить здоровье в зимние холода.