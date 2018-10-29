7 продуктов для похудения, которые рекомендовано есть на ужин
Диетологи пояснили, что если человек принимает пищу задолго до отхода ко сну и ложится спать, героически подавляя муки голода, его утренний завтрак как раз уйдет на образование жирового резерва вместо того, чтобы расходоваться на поддержание метаболизма. Ученые советуют не ограничивать себя в пище.
Что же по их мнению полезно есть в поздний час?
Эксперты рекомендуют утолять голод в позднее время кисломолочные продукты - их легкий белок не откладывается в виде лишнего жира. Также вечером можно выпить стакан молока: оно также является источником белка, но содержит еще триптофан, аминокислоту, которая способствует успокоению и хорошему засыпанию.
Полезны для борьбы с голодными муками куриные яйца, чей белок является стопроцентно диетическим продуктом. Кроме того, отлично подходит для употребления поздним вечером мясо птицы - в нем практически отсутствуют углеводы. В этом же ряду продуктов, способствующих активному обмену веществ, и белая рыба.
Советуют эксперты для трапезы в самые поздние часы суток и тушеные овощи, приготовленные без масла и слабо подсоленные – такая еда стимулирует выведение токсинов из кишечника. Можно и нужно есть ягоды: в них очень мало калорий, при этом много витаминов.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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