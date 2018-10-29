7 продуктов для похудения, которые рекомендовано есть на ужин

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Человеческий организм плохо реагирует на голод, утверждают ученые, - это побуждает его накапливать жировую ткань для восполнения недостающих калорий. Специалисты назвали продукты, употребление которых на ночь не только помогает не страдать от голода, но и способствует похудению.Диетологи пояснили, что если человек принимает пищу задолго до отхода ко сну и ложится спать, героически подавляя муки голода, его утренний завтрак как раз уйдет на образование жирового резерва вместо того, чтобы расходоваться на поддержание метаболизма. Ученые советуют не ограничивать себя в пище.Что же по их мнению полезно есть в поздний час?Эксперты рекомендуют утолять голод в позднее время кисломолочные продукты - их легкий белок не откладывается в виде лишнего жира. Также вечером можно выпить стакан молока: оно также является источником белка, но содержит еще триптофан, аминокислоту, которая способствует успокоению и хорошему засыпанию.Полезны для борьбы с голодными муками куриные яйца, чей белок является стопроцентно диетическим продуктом. Кроме того, отлично подходит для употребления поздним вечером мясо птицы - в нем практически отсутствуют углеводы. В этом же ряду продуктов, способствующих активному обмену веществ, и белая рыба.Советуют эксперты для трапезы в самые поздние часы суток и тушеные овощи, приготовленные без масла и слабо подсоленные – такая еда стимулирует выведение токсинов из кишечника. Можно и нужно есть ягоды: в них очень мало калорий, при этом много витаминов.