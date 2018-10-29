Назван продукт, который может стать спасением от сердечного приступа

Научные работники из Дании провели эксперимент, который показал, что регулярное употребление морской капусты улучшает состояние стенок кровеносных сосудов. Риск сердечного приступа благодаря таким изменениям снижается в несколько раз, констатировали специалисты.

В испытаниях ученых приняли участие люди, испытывавшие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Добровольцев поделили на две группы, и в одной из них участники получали в свой ежедневный рацион добавку в виде морской капусты.

В результате улучшилось состояние именно тех испытуемых, которые употребляли морскую капусту. Они рассказали о том, что в утренние и вечерние часы их самочувствие стало значительно лучше. Морская капуста в ежедневном рационе помогла им нормализовать давление

По словам специалистов, этот продукт богат магнием и железом, а также витаминами А, С, Е и группы В. Употребление морской капусты помогает худеть, препятствует образованию тромбов в сосудах, улучшает выносливость.

Еще одна полезная черта морской капусты – она богата полисахаридами, которые стимулируют работу иммунной системы, нормализуют обмен веществ и снижают уровень холестерина. Благодаря этим свойствам ее употребление помогает затормозить наступление старения.
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