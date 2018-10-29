5 витаминов и минералов, ускоряющих похудение

Как избавиться от лишнего веса побыстрее? Эксперты назвали 5 витаминов и минералов, которые избавляют от жира и помогают в строительстве мышц.Начинает наш небольшой список витамин B12. Регулярный прием добавок с этим витамином повышает уровень энергии и ускоряет метаболизм, что способствует потере лишнего веса. Этот витамин также способствует нормальному функционированию мозга и нервной системы, что важно для мышечного роста.Магний выполняет сразу несколько важных функций, когда дело касается здоровья мозга и тела. Во-первых, он конвертирует пищу в энергию, а это означает, что мы можем проводить больше времени в спортзале. Во-вторых, магний помогает уменьшить усталость и снизить количество мышечных спазмов, что также повышает производительность при тренировках. К сожалению, исследования показывают, что более половины россиян не получают достаточного количества магния с питанием, поэтому будет нелишним приобрести пищевые добавки с этим минералом.Витамин C содержится в таких продуктах, как клубника, апельсины и красный перец. Это ключевой витамин, а его нехватка вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая скачки артериального давления, инсульты и некоторые виды рака. Витамин С является важным антиоксидантом, он абсолютно необходим для построения мышечной массы и сжигания жира. У людей, потребляющих достаточное количество витамина C, отмечается меньший индекс массы тела.Глюкоманнан - это водорастворимый полисахарид, считающийся диетическим волокном. Он также способствует потере веса за счёт снижения абсорбции жира организмом. Глюкоманнан сохраняет ощущение сытости на более продолжительный период, что избавляет от переедания.Завершает наш рейтинг кальций, который необходим не только для здоровых костей и зубов, но и для мышечного роста. Из-за нехватки кальция в организме выделяется гормон кальцитриол, который приводит к скоплениям больших количеств жира под кожей.