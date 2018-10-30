13 причин отказаться от сладостей

Как известно, сладости приносят сплошной вред организму за счёт содержания в них огромного количества сахара. Однако не каждый знает, в чём собственно заключается негативное влияние сладких продуктов. Разумеется, вес придёт в норму, если отказаться от сладостей, кожа станет лучше. Но что ещё?Причина №1: жизнь станет счастливееСчитается, что сладости повышают настроение и делает людей счастливее. Однако эффект от этого кратковременный — эйфория закончится вместе с перевариванием съеденного. На самом же деле повышенный уровень сахара в конечном счёте приводит к депрессивному состоянию человека, уменьшает способность противостоять стрессам и вырабатывать гормон счастья. Соответственно, как только вы откажитесь от сладостей, состояние нормализуется, а жизнь станет счастливее. Отличной заменой сахару можно назвать продукты, в которых много триптофана. Это курица, индейка, яйца, орехи. К тому же в стократ полезнее, чем сладости.Причина №2: кишечник станет работать лучшеНемаловажно то, как работает человеческий кишечник. С поеданием сладостей его работа только ухудшается, в целом пищеварительный тракт начинает страдать. При большом потреблении сладостей у кишечника и поджелудочной железы замедляются пищеварительные процессы, они становятся более уязвимыми для бактерий. К тому же сахара способствует вздутию живота, образованию серьёзных проблем с печенью.Причина №3: в целом иммунитет повыситсяНе поверите, но если вы откажитесь от сладостей, то можно существенно улучшить работу иммунной системы. Высокий уровень сахара приводит к тяжёлым последствиям — нарушению обмена веществ, интоксикации, снижению работоспособности, увеличению артериального давления. Организм попросту перестанет сопротивляться заболеваниям и бактериям. Впрочем, никто не спорит о пользе шоколада, который полезен для головного мозга. Однако речь идёт только о натуральном продукте. В противном случае ото всех сладостей лучше отказаться и найти альтернативу — сёмга, миндаль, чернослив, виноград, курага, арбуз, морковь помогут обрести здоровье.Причина №4: вес придёт в нормуЕсли отказаться от сладостей, то цифра на весах неизбежно поползёт вниз. Вес будет приходить в норму. Если же вы откажитесь ещё и от других вредных продуктов, типа фастфуда, полуфабрикатов и прочего, а также добавите в жизнь спорт, то отражение в зеркале будет вас очень радовать.Причина №5: избавление от сахарозависимостиЛюди, которые постоянно едят сладости, постепенно привыкают к сахару. Уже давно доказано, что зависимость от сладкого можно сравнить к наркомании, потому что у человека возникает постоянно, непроходящее желание съесть что-нибудь вкусненькое. При употреблении сахара мозг человека вырабатывает большое количество дофамина и опиодиов, а в это время происходят нейрохимические изменения, как и при употреблении наркотиков. Съев одну конфетку, остановиться практически невозможно, и рука сама собой тянется к вазочке со сладостями. Однако отказавшись от сахара постепенно, вы заметите положительный результат, ведь привыкание будет так же постепенно отходить на второй план. Если вы отказались от сахара, но не можете без этого жить, нужно найти замену сладостям — сухофрукты, орехи, ягоды и фрукты.Причина №6: вкусовые рецепторы изменятсяЧеловек, привыкший все блюда и напитки слегка подслащать, не чувствует их натурального вкуса. Если отказаться от сахара, то вкусовые рецепторы немного изменятся и начнут ощущать настоящий вкус чая, кофе, других напитков и продуктов. Пока вы не привыкли к этому, можно заменить сахар мёдом.Причина №7: улучшится концентрацияУчёные доказали, что сахар ухудшает умственные способности и негативно влияет на процесс обучения. Поэтому следует отказаться от сахара хотя бы по той причине, что концентрация и внимание будут в разы лучше. Сладости, можно сказать, одурманивают разум и мешают сосредоточиться на важной информации.Причина №8: уровень инсулина придёт в нормуИз-за большого количества сахара каждый день будет только хуже. Из-за этого человек рискует сделать клетки устойчивыми к инсулину, а это провоцирует различные проблемы со здоровьем — сахарный диабет и сердечные заболевания. Уровень глюкозы в крови будет расти с каждой съеденной сладостью, поэтому лучше отказаться от них насовсем.Причина №9: сладости ухудшают состояние кожиПри избыточном количестве сладкого в рационе кожа начинает ухудшаться, возникает риск преждевременного старения. По этой причине от сладостей лучше отказаться, иначе прыщи, жирный блеск, ранние морщины вам гарантированы.Причина №10: из-за сладостей увеличивается риск ракаРиск онкологических заболеваний увеличивается в несколько раз, если есть слишком много сладостей. Особенно это касается рака молочной или поджелудочной железы, толстой кишки, печени. Причина такого явления заключается в том, что глюкоза ускоряет деление раковых клеток.Причина №11: из-за сладостей возникает кариесЕсли вы едите слишком много сладостей, то риск образования кариеса и других проблем с зубами будет увеличиваться в несколько раз. Лечение у стоматолога это не только неприятное времяпрепровождение, но и крайне дорогое. Хотя бы по этой причине следует отказаться от сладостей в своем питании.Причина №12: из-за сахара появляется перееданиеВсе десерты с сахаром являются быстрыми углеводами, которые не насыщают организм должным образом. Поэтому, если вы едите сладости, чтобы утолить голод, то вы не решите проблему с аппетитом, он возникнет уже в ближайшее время. Поэтому люди едят гораздо чаще, чем требуется, возникает перебор суточной калорийности, образуется лишний вес.Причина №13: пропадёт бессонницаЧасто сладкоежки страдают от депрессий и стресса в следствие употребления большого числа сладостей. Поэтому возникают проблемы с засыпанием. Но от бессонницы можно избавиться, впрочем как и от других проблем, перечисленных выше — достаточно отказаться от сладостей.