Овощи, которые нужны для защиты груди

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Овощ овощу рознь: некоторые из них особенно полезны для женщин, потому что содержащиеся в них вещества способны противостоять раковым клеткам молочной железы.Итак, некоторые овощи служат эффективной профилактикой онкологических заболеваний молочной железы. Но что это за овощи? Оказывается, в первую очередь их можно определить по цвету: самыми полезными, в точки зрения антионкологии, ученые называют овощи оранжевого и желтого цвета. Дело в том, что отвечающие за теплые оттенки каротиноиды, усиливающие иммунитет и содержащиеся в таких овощах, обладают даром скапливаться в женском организме.В результате, накапливаясь в организме женщины, каротиноиды противостоят тем или иным больным клеткам, препятствуя возникновению образованиям опухолей или тормозя их развитие.«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», – констатируют ученые в публикации журнала International Journal of Cancer.Напомним, что, согласно Международному агентству по изучению рака, питание имеет прямое или косвенное отношение к возникновению любых форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин. Кроме того, риск возникновения рака молочной железы может быть спровоцирован излишним употреблением алкогольных напитков, а также вследствие накопления в организме избыточного холестерина.