8 привычек, которые медленно уничтожают почки

По словам научных специалистов, какой-нибудь губительной для почек привычкой обладает каждый второй житель планеты.Эксперты рассказали о том, какие привычки подрывают здоровье почек. В частности, почки страдают от злоупотребления солью – любовь к соленым закускам увеличивает нагрузку на почки, поскольку в целом повышает кровяное давление. Также обилие соли в рационе может привести к отложению камней в почках и самым неприятным симптомам, связанным с этим процессом.Другой продукт, которым опасно злоупотреблять, - мясо. Почки обеспечивают выведение белка и других продуктов, образуемых при его переваривании. Если всего слишком много, почки не справляются, и в них могут появиться камни.Полезно знать и о том, что поражение почек способен вызывать прием болеутоляющих, например, аспирина или ибупрофена. Также учеными была замечена связь между почечными проблемами и употреблением препаратов от изжоги.Кроме того, негативно сказывается на работе почек привычка пить газировку. По данным исследования с участием 3000 женщин, при употреблении двух баночек «шипучки» в день болезни почек возникают на 30% чаще.Недостаточное количество воды – еще один удар по почкам. Поскольку этот парный орган трудится с целью интоксикации, при недостатке жидкости в организме выведение токсинов тормозится, так как кровь становится более густой. Вредна для почек и резко повысившаяся физическая активность - в кровь при столь быстром увеличении нагрузок начинает поступать излишнее количество токсинов.Конечно, не идут на пользу почкам злоупотребление алкоголем и никотином. Курильщики и слишком страстные любители спиртного в несколько раз чаще страдают от нарушенной работы почек.