Врачи рассказали, как распознать приближение болезней сердца

На эти симптомы стоит обратить внимание.Многие люди склонны не замечать сигналов своего организма, которые могут говорить о серьезных проблемах.Болезни сердца и сосудов находятся на первом месте среди причин смерти во всем мире. При этом есть множество примеров, когда человек вдруг умирает от сердечной болезни, хотя на самом деле она развивалась долгое время и исход вполне мог быть не таким печальным, если бы было начато лечение.Симптоматика сердечных болезней может быть разнообразной, но есть некоторые моменты, которые обязательно должны стать поводом для визита к доктору. К кардиологу стоит записаться прямо сейчас, если вы испытываете отдышку после незначительных физических нагрузок или в состоянии покоя.Частые отеки, особенно ног и рук, могут говорить о проблемах с сердцем. В норме отеки тоже могут присутствовать, например, если вы накануне выпили много жидкости или съели много соленой пищи. Но отеки, возникающие без причины, это серьезный симптом и откладывать визит к врачу не стоит.Тоже самое касается чувства онемения конечностей, возникающее без причины. Насторожить должны любые подозрительные ощущения, например, покалывание в пальцах может говорить о нарушении кровотока.Если вы замечаете нарушения сердечного ритма, например, чувствуете, что ваше сердце вдруг забилось быстрее или медленнее, стоит посетить врача – так может проявляться аритмия. Боли в груди, которые не проходят при смене положения тела, могут быть симптомом болезней сердца.При болезнях сердца болевые ощущения нередко возникают в районе левого плеча и руки, поясницы и даже могут «отдавать» в ногу.