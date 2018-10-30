Эти советы помогут выбрать натуральный и полезный шоколад

Существует несколько признаков, на которые следует обратить внимание.Когда вы идете в магазин за шоколадом, то не знаете, что выбрать: продуктов много, и все они разной цены, да и качество остается под сомнением. Больше это не проблема. Эксперты рассказали, как выбрать настоящий шоколад и не сильно потратиться.В состав настоящего шоколада обязательно входит четыре основных компонента: лецитин, сахарная пудра и тертое какао, масло какао.ЖирыЧасто вместо какао-масла добавляют дешевые заменители.Запомните! Настоящий шоколад "седеет". Если на плитке шоколада появился белый налет, это свидетельствует о высоком качестве шоколадки. Это происходит из-за резкого перепада температур.ЛецитинЛецитин в шоколадке - это нормально,. Эта добавка уменьшает вязкость шоколадной массы.ЦветКачественный настоящий шоколад имеет "глянцевую" поверхность и без каких-либо пузырьков. На рубеже вы заметите матовый цвет.Кроме того, настоящий шоколад во время ломки имеет звонкий хруст.Помните, настоящий шоколад тонет в молоке. Если же наоборот, значит в нем есть дешевые жиры. Если кусок не полностью утонул, это может означать, что производитель использовал дешевый какао-порошок. Это не касается пористого шоколада.Фальшивый шоколад, просто говоря, сладкая плитка, в руках не тает и когда его (точнее, ее) ломают, крошится, а ведь настоящий шоколад при ломке издает звонкий звук, похожий на хруст. Настоящий шоколад темный и горький. Температура плавления какао-масла + 32 °С, поэтому настоящий шоколад сразу тает во рту. Некачественный шоколад тает не сразу и остается после него характерен послевкусие.