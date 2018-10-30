Ученые раскрыли механизм старения человека
Ученые из онкологического центра в Испании определили признаки, которые говорят о том, что человек начинает стареть.
«Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда», - отметил в интервью эксперт.
Так что же сопутствует процессу старения?
1. Накапливаются повреждения структуры ДНК.
Генетический код, который передается от одной клетки к другой, со временем начинает содержать в себе все больше ошибок. Этот феномен негативно сказывается на работе стволовых клеток и способствует образованию раковых опухолей.
2. Хромосомы изнашиваются.
По мере старения человека хромосомы могут стать более уязвимыми, что может стать причиной возникновения апластической анемии или фиброза.
3. Подвижность клеток значительно ухудшается.
Гены в клетке определяют, что она может делать. с возрастом этот механизм может давать сбои.
4. Клетки начинают обновляться значительно медленнее.
Клетки начинают накапливать в себе разные токсичные компоненты, так как тело замедляет процесс обновления клеточного набора. Это может стать причиной развития болезней Альцгеймера, Паркинсона или катаракты.
5. Ухудшается метаболизм.
С возрастом способность клеток перерабатывать жиры и сахар существенно замедляется. Это может привести к возникновению возрастного диабета.
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