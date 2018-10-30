Ученые раскрыли механизм старения человека

Специалисты перечислили факторы старения.Ученые из онкологического центра в Испании определили признаки, которые говорят о том, что человек начинает стареть.«Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда», - отметил в интервью эксперт.Так что же сопутствует процессу старения?1. Накапливаются повреждения структуры ДНК.Генетический код, который передается от одной клетки к другой, со временем начинает содержать в себе все больше ошибок. Этот феномен негативно сказывается на работе стволовых клеток и способствует образованию раковых опухолей.2. Хромосомы изнашиваются.По мере старения человека хромосомы могут стать более уязвимыми, что может стать причиной возникновения апластической анемии или фиброза.3. Подвижность клеток значительно ухудшается.Гены в клетке определяют, что она может делать. с возрастом этот механизм может давать сбои.4. Клетки начинают обновляться значительно медленнее.Клетки начинают накапливать в себе разные токсичные компоненты, так как тело замедляет процесс обновления клеточного набора. Это может стать причиной развития болезней Альцгеймера, Паркинсона или катаракты.5. Ухудшается метаболизм.С возрастом способность клеток перерабатывать жиры и сахар существенно замедляется. Это может привести к возникновению возрастного диабета.