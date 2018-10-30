Медики рассказали о влиянии воды на скачки артериального давления

Лондонские специалисты убедились в целебных свойствах воды.Сотрудники Имперского колледжа в Лондоне исследовали проблему утраты контроля над артериальным давлением со стороны нервной системы.С таким нарушением хорошо знакомы люди, у которых изменения в положении тела сопровождаются перепадами в давлении и связанными с этим негативными ощущениями. Если такой человек резко поднимется на ноги из положения сидя или лежа, он может даже потерять сознание из-за резко упавшего давления.Ученые смогли убедиться в том, что в таких случаях может помочь обычная вода.«Уровень артериального давления регулируется автономной нервной системой, но у некоторых людей контроль системы нарушен. Когда они встают на ноги, их давление резко снижается. Повысить давление таким людям помогает питьевая вода», - заявили исследователи.Специалисты рассказали, что в ходе испытаний участники, страдающие вышеназванным нарушением, выпивали по 480 мл воды, и во всех случаях это помогало поднять «обвалившееся» артериальное давление. Тем, кто страдает аналогичным расстройством, следует взять метод на заметку.