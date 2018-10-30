Стало известно, чем красное мясо вредит организму

Такое мясо можно есть не более двух раз в неделю.Красное мясо - отличный источник белка и полезных минералов. Однако чрезмерное употребление красного мяса может вызвать риск развития раковых клеток. Об этом на своей instagram-страничке рассказала диетолог Альбина Комиссарова.«Красное мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов и МОЖЕТ быть частью сбалансированного здорового рациона… Употребление большого количества красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника (колоректального)», - пишет Комиссарова.При этом диетолог напомнила, что к красному мясу относится: говядина, телятина, баранина, свинина, козлятина, дичь.А вот курица, утка, гусь, индейка и кролик не попадают в категорию красного мяса.И все же не следует злоупотреблять употреблением красного мяса, так как чрезмерное увлечением им может вызвать развитие рака кишечника.Поэтому в сутки рекомендуется есть не более 70 г уже приготовленного красного мяса. Комисарова уточняет - эта порция размером примерно с ладонь. В неделю эта норма составляет не более 500 граммов.Также стремитесь к постепенному сокращению употребления красного мяса - не больше 2 раз в неделю.