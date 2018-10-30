Как выбрать вкусную хурму
Мы любим хурму за её полезные свойства, а их немало! Хурма богата бета-каротином, калием, магнием, фосфором, кальцием и йодом. Этот фрукт предотвращает йододефицит, который может возникнуть у любого городского жителя, ведь именно йод способствует правильной работе щитовидной железы. Хурму рекомендуют при нехватке железа в организме и при физических нагрузках — она полна полезными сахарами и пищевыми волокнами. У хурмы низкая кислотность, поэтому её можно употреблять людям с болезнями желудка и ЖКТ. А ещё этот «зимний» плод имеет низкий гликемический индекс, поэтому не вызывает скачков сахара в крови, и содержит всего 67 калорий.
Есть два основных вида хурмы: непосредственно хурма и хурма-королёк, и среди них различаются огромное количество сортов. Хурма обладает ярко-оранжевым цветом со светлой мякотью, в недозрелом виде она вяжет, а в спелом нет. Зрелая хурма очень мягкая. Самые крупные и сладкие плоды у так называемой королевской хурмы, она имеет слегка заострённую форму. Обыкновенная хурма вырастает, если в процессе цветения не произошло опыление, «королёк» — если цветки были опылены. То есть «королёк» — это та же хурма. Поэтому бывает так, что на одном дереве растёт и хурма, и «королёк». Плоды «королька» более округлые, а цвет более тёмный. Внутри мякоть тоже тёмная, жёлто-коричневая.
А вот несколько советов, которые помогут вам выбрать сладкую и спелую хурму.
1. Покупайте хурму на рынке
На рынке всегда можно найти самую свежую хурму, а цены там намного ниже, чем в обычных магазинах. На рынке всегда есть большой выбор сортов и плодов различного качества и вкуса. А если вы обычно покупаете много продуктов сразу, у продавца можно попросить скидку.
2. Выбирайте сами
Покупая на рынке, вы всегда можете выбрать хурму самостоятельно. Не доверяйте выбор продавцу — так вам могут попасться неспелые, мятые или треснувшие фрукты.
3. Выбирайте целые плоды
Хурма с лопнувшей кожицей обычно бывает подпорченной. К тому же через нарушенную оболочку во фрукт могут попасть бактерии.
4. Обращайте внимание на цвет
Обычно спелая хурма имеет солнечный оттенок — от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Спелая и сладкая хурма должна быть полностью однородного цвета. Если ближе к ножке плод светлый или зелёный, брать его не стоит. Тёмно-коричневые плоды можно брать, только если их кожица не лопнувшая — такая хурма, как мы уже отметили, чаще всего оказывается испорченной.
5. Не определяйте спелость хурмы по её мягкости
В зависимости от сорта спелая хурма отличается степенью мягкости. Небольшая израильская хурма «шарон» (имеет слегка квадратную форму) в спелом виде твёрдая и при этом очень сладкая. Но обычно она появляется на наших прилавках в середине зимы. Сейчас же на рынках больше всего «королька» (светло-оранжевые непрозрачные фрукты), хурмы «бычье сердце» (самая большая) и инжирной (плоская, иногда в форме цветка). Такие виды хурмы должны быть очень мягкими и почти прозрачными, тогда они не будут вязать и по вкусу будут похожи на нежный мармелад.
Если вам попался недозревший плод, который вяжет, его можно оставить лежать при комнатной температуре и он созреет. У нас небольшой сад, и мы не обрабатываем нашу хурму никакими химикатами. Обычно в промышленных масштабах хурму перевозят фурами, но мы — на самолётах. Чтобы фрукты пережили доставку, их вручную собирают на стадии технической зрелости, то есть не полностью созревшие, и тогда они могут дозреть уже в пути.
6. Приобретите картонные коробки для перевозки
Этот лайфхак не поможет вам выбрать самую лучшую хурму, но поможет довезти её до дома в надлежащем состоянии. Чтобы довезти её целой и не превратить в сплошное пюре, обзаведитесь небольшой картонной коробкой (или несколькими коробками) с низкими бортиками. Так хурма не помнётся и вы сможете купить сразу 2—3 килограмма этого вкуснейшего фрукта.
7. Ешьте хурму без кожицы
Из-за перевозки по крупным автомагистралям на поверхности хурмы оседают выхлопные газы и другие грязные соединения. Поэтому даже если вам не терпится, советуем сначала очищать хурму от кожицы и только потом наслаждаться этим фруктом.
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