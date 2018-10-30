Как выбрать вкусную хурму

Сезон хурмы открыт. Какого сорта этого фрукта вы только не встретите на прилавках! Чтобы облегчить свой выбор, запоминайте, как отыскать самый спелый и вкусный плод.Мы любим хурму за её полезные свойства, а их немало! Хурма богата бета-каротином, калием, магнием, фосфором, кальцием и йодом. Этот фрукт предотвращает йододефицит, который может возникнуть у любого городского жителя, ведь именно йод способствует правильной работе щитовидной железы. Хурму рекомендуют при нехватке железа в организме и при физических нагрузках — она полна полезными сахарами и пищевыми волокнами. У хурмы низкая кислотность, поэтому её можно употреблять людям с болезнями желудка и ЖКТ. А ещё этот «зимний» плод имеет низкий гликемический индекс, поэтому не вызывает скачков сахара в крови, и содержит всего 67 калорий.Есть два основных вида хурмы: непосредственно хурма и хурма-королёк, и среди них различаются огромное количество сортов. Хурма обладает ярко-оранжевым цветом со светлой мякотью, в недозрелом виде она вяжет, а в спелом нет. Зрелая хурма очень мягкая. Самые крупные и сладкие плоды у так называемой королевской хурмы, она имеет слегка заострённую форму. Обыкновенная хурма вырастает, если в процессе цветения не произошло опыление, «королёк» — если цветки были опылены. То есть «королёк» — это та же хурма. Поэтому бывает так, что на одном дереве растёт и хурма, и «королёк». Плоды «королька» более округлые, а цвет более тёмный. Внутри мякоть тоже тёмная, жёлто-коричневая.А вот несколько советов, которые помогут вам выбрать сладкую и спелую хурму.1. Покупайте хурму на рынкеНа рынке всегда можно найти самую свежую хурму, а цены там намного ниже, чем в обычных магазинах. На рынке всегда есть большой выбор сортов и плодов различного качества и вкуса. А если вы обычно покупаете много продуктов сразу, у продавца можно попросить скидку.2. Выбирайте самиПокупая на рынке, вы всегда можете выбрать хурму самостоятельно. Не доверяйте выбор продавцу — так вам могут попасться неспелые, мятые или треснувшие фрукты.3. Выбирайте целые плодыХурма с лопнувшей кожицей обычно бывает подпорченной. К тому же через нарушенную оболочку во фрукт могут попасть бактерии.4. Обращайте внимание на цветОбычно спелая хурма имеет солнечный оттенок — от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Спелая и сладкая хурма должна быть полностью однородного цвета. Если ближе к ножке плод светлый или зелёный, брать его не стоит. Тёмно-коричневые плоды можно брать, только если их кожица не лопнувшая — такая хурма, как мы уже отметили, чаще всего оказывается испорченной.5. Не определяйте спелость хурмы по её мягкостиВ зависимости от сорта спелая хурма отличается степенью мягкости. Небольшая израильская хурма «шарон» (имеет слегка квадратную форму) в спелом виде твёрдая и при этом очень сладкая. Но обычно она появляется на наших прилавках в середине зимы. Сейчас же на рынках больше всего «королька» (светло-оранжевые непрозрачные фрукты), хурмы «бычье сердце» (самая большая) и инжирной (плоская, иногда в форме цветка). Такие виды хурмы должны быть очень мягкими и почти прозрачными, тогда они не будут вязать и по вкусу будут похожи на нежный мармелад.Если вам попался недозревший плод, который вяжет, его можно оставить лежать при комнатной температуре и он созреет. У нас небольшой сад, и мы не обрабатываем нашу хурму никакими химикатами. Обычно в промышленных масштабах хурму перевозят фурами, но мы — на самолётах. Чтобы фрукты пережили доставку, их вручную собирают на стадии технической зрелости, то есть не полностью созревшие, и тогда они могут дозреть уже в пути.6. Приобретите картонные коробки для перевозкиЭтот лайфхак не поможет вам выбрать самую лучшую хурму, но поможет довезти её до дома в надлежащем состоянии. Чтобы довезти её целой и не превратить в сплошное пюре, обзаведитесь небольшой картонной коробкой (или несколькими коробками) с низкими бортиками. Так хурма не помнётся и вы сможете купить сразу 2—3 килограмма этого вкуснейшего фрукта.7. Ешьте хурму без кожицыИз-за перевозки по крупным автомагистралям на поверхности хурмы оседают выхлопные газы и другие грязные соединения. Поэтому даже если вам не терпится, советуем сначала очищать хурму от кожицы и только потом наслаждаться этим фруктом.